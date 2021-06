Nordjylland fik for lidt: 10,1 procent af vaccinerne var ikke nok til at følge med de andre regioner I modsætning til flere andre regioner har Nordjylland ikke fået ekstra vaccinedoser til at klare vaccination af de særligt store grupper af ældre borgere. Nu omfordeles vacciner mellem regioner, så vi kan hale ind på de andre. Se tallene her