Trykkeri deler fyresedler ud

VADUM:Høje papirpriser og kunders tilbageholdenhed har kostet ni medarbejdere jobbet på et af Stibo Completes nordjyske trykkerier. Det oplyser administrerende direktør i Stibo Complete Group, Søren Henriksen.

Det drejer sig om trykkeriet i Vadum, som Stibo-koncernen overtog, efter Color Print A/S gik konkurs i 2012.

En nødvendig konsekvens

Søren Henriksen er ærgerlig over, at virksomheden har måttet opsige en række medarbejdere, men ser det som en nødvendig konsekvens af verdenssituationen.

- Vi ser det her som en træls situation, som vi skal tilpasse os, siger han og oplyser, at der også er blevet delt fyresedler ud andre steder i koncernen - herunder på fabrikken i Horsens.

Selvom Søren Henriksen er trist over afskedigelserne, håber han dog, at medarbejderne har held til at finde et andet arbejde.

- Vi er rigtigt kede af, at folk, der har været her i mange år, skal finde noget andet. Men vores fornemmelse er, at de ret hurtigt kommer i beskæftigelse, siger han.

Samtidig har han en klar forventning om, at Stibo Complete nok skal komme sikkert igennem 2023.

- Jeg er fortsat positiv. Vi har gode kort på hånden, lyder det fra direktøren.

Skandinaviens førende

Udover det tidligere Color Print-trykkeri ejer Stibo Complete også 70 procent af virksomheden DistributionPlus i Vadum. Sammenlagt har Stibo Complete nu 70 medarbejdere i byen, og yderligere ét andet trykkeri i det nordjyske, i Nykøbing Mors.

Color Print blev grundlagt i 1987. I 2006 købte kapitalfonden Polaris virksomheden af aktionærerne - blandt dem var grundlæggeren og hovedaktionæren Eigild B. Christensen.

I 2012 blev Color Print erklæret konkurs og siden overtaget af fondsejede Stibo Complete Group, der har trykkerier i både Danmark og Sverige og en årlig omsætning på 1,2 milliarder kroner.