Feriecenter fik ja til byggeri i rekord-tempo

HimmerLand Spa ved Gatten er i gang med en omfattende fornyelse og renovering for langt over 100 millioner kroner, der blandt andet har ført til opførslen af disse 10 padelbaner. Nu har man - næsten - fået grønt lys til at opføre 20 ny hotelværelser. af byrådet i Vesthimmerland. Arkivfoto: Martin Damgård