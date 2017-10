Feriegæster strømmer til danske hoteller

HELE LANDET: De danske hoteller skovler penge ind. Tilstrømningen af gæster er større end nogensinde, og kunderne betaler mere for værelserne.

Branchens samlede overskud er nu på mere end 2 milliarder kroner. Det er ny rekord og en fordobling i forhold til året før. Det skriver Finans.

- Hotellernes lønsomhed er historisk høj. Overskuddet er tre gange så højt som i 2007, som var året før finanskrisen sendte branchens indtjening på en årelang nedtur, siger Ole Egholm, direktør i Dansk Brancheanalyse.

Virksomheden har analyseret 2016 regnskaberne for de 180 største hoteloperatører i branchen, som omfatter 87 pct. af alle værelser i landet.

Tallene viser, at hotellerne sidste år have et samlet overskud på 2,1 milliarder kroner. I 2015 var indtjeningen på 1 milliard kroner.

- Blandt de brancher, vi analyserer, er hotelerhvervet det hurtigst voksende, siger Ole Egholm til Finans.

Han oplyser, at 2017 også ser ud til at blive endnu et godt år for branchen, selvom væksten ikke fortsætter i samme tempo.