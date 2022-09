Fik 90 afslag: Nu er hun i mesterlære hos direktøren

FARSØ:Da Indra Petersone forleden holdt foredrag for syv topledere, var det på flere måder en skelsættende begivenhed.

For det første gav den lettiske kvinde det på flydende dansk. For det andet stod hun i en stor nordjysk virksomhed, som hun intet kendte til for et halvt år siden. For det tredje var foredraget en af den 26-årige civilingeniørs første store opgaver i en betroet stilling i netop det firma, Outline Vinduer A/S.

- Du klarede det rigtig godt. Du lød slet ikke nervøs, roser Outlines administrerende direktør, Jens Sørensen.

- Jeg vidste meget om det, vi skulle snakke om. Bæredygtighed er jo mit speciale. Og jeg havde kunnet forberede mig, smiler Indra Petersone tilbage.

Nu har Indra Pētersone fået indsigt i, hvor meget det kræver at have en stor produktion af vinduer og døre i gang. Til gengæld kommer hun med en stor viden om bæredygtighed frisk fra universitetet. Foto: Martin Damgård

Først i stilling

Foredraget var også skelsættende af en fjerde grund:

Det var første gang at Outline Vinduer havde ansat en udlænding i stilling som trainee og personlig assistent for direktøren, og dermed hans højre hånd de kommende to år.

- Det er et koncept vi har haft i 25 år. Trainee'en skal gøre min hverdag nemmere og kunne det, jeg ikke selv er god til, fortæller Jens Sørensen.

Han er uddannet tømrer og ved godt, at den baggrund har sine begrænsninger, når man skal lede en stor virksomhed fyldt med teknologi.

- Vi valgte Indra, fordi vi mener, hun var den bedst egnede til blandt ansøgerne. Men vi vidste godt, at der kunne være noget med sproget, i hvert fald i en periode, fortæller Jens Sørensen.

Indra Petersones dansk er flydende, udtalen rigtig god, og de fleste vil være imponerede over, hvor god hun er blevet til sproget efter tre år i Danmark.

At lave vinduer i en moderne fabrik er en kompliceret proces, der skal tage hensyn til mange ting. Det er ikke bare at sætte træ eller aluminium om noget glas, finder man hurtigt ud af på Outlines fabrik i Farsø. Foto: Martin Damgård

Fokus på bæredygtighed

Sagen er, at Outline Vinduer i disse år omstiller sig til bæredygtighed i en grad, så man ikke bare lever op til nutidens krav, men også forbereder sig til fremtidens, som efter alt at dømme kun bliver skrappere.

- Skal man lave vinduer og døre i Danmark i stedet for i udlandet, så skal man kunne noget mere end bare at lave håndværket. For vi bliver aldrig de billigste. Det er her, Indra kommer ind i billedet, forklarer Jens Sørensen.

Outline Vinduer A/S Grundlagt i 1989 i Farsø

Har i dag 320 medarbejdere

Outline Vinduer omsatte i 2021 for 634,5 mio. kr. Det gav et resultat på lige over 100 mio. kr.

Siden 2005 har Outline været en del af det børsnoterede selskab Inwido.

Den svenske koncern har cirka 4600 medarbejdere i 11 europæiske lande.

I 2021 omsatte Inwido for 7,7 milliard svenske kroner. Outline Vinduer A/, Inwido.com, Visma Rating VIS MERE

Blandt andet skal hun være med til at opgradere sælgernes viden om bæredygtighed og lovkrav. Det er noget kunderne i stigende grad efterspørger.

Det er også meningen, at Indra Petersone skal se med friske øjne på virksomheden. Det gøre ikke noget, at hun intet kender til vinduesproduktion. Faktisk er det meningen:

- Jeg vil godt være med til at forme vores trainees, og det er lettest, hvis ikke de har erfaring fra andre firmaer, fortæller Jens Sørensen.

Det lever Indra Petersone til fulde op til:

- Jeg kendte intet til vinduer, da jeg startede. Jeg tænkte, at det var noget med træ og glas, man sætter sammen. Hvor svært kan det være? Men nu har jeg lært, at der er rigtigt mange ting i det, smiler hun, mens Jens Sørensen og hun viser rundt på den højteknologiske fabrik i Farsø.

Indra Pētersone er glad for det uformelle og venlige miljø, der er på arbejdspladsen. Og at man når meget på arbejdsdage, der er væsentligt kortere end normen i Letland. Foto: Martin Damgård

Kendte ikke Nordjylland

For en fire år siden gik Indra Petersone rundt på hjemegnen i Riga og var ved at blive færdig i sit daværende speciale. Hun blev bachelor i byøkonomi fra Rigas tekniske universitet og fik øje på et spændende studie i en by i Danmark, der hed Aalborg.

Hun tog springet og fandt mere end et fag, hun gerne ville bruge sit liv på. Da hun i sommeren 2021 kunne kalde sig civilingeniør i byplanlægning og bæredygtighed fra Aalborg Universitet, havde hun også fundet en dansk kæreste, som hun havde boet sammen med siden hun kom til Danmark i 2019.

Så var det bare med at finde et arbejde.

Ved at opgive

- Jeg skrev en ansøgning og fik afslag. Så en til og en til. Og en til ... Jeg tror jeg kom op på næsten 100 ansøgninger det næste år, i hvert fald 90. Jeg kom til tre samtaler, men fik ikke jobbet, sukker hun.

Indra Petersone ville ellers gøre op med mange af sine medstuderendes tro på, at hvis de skulle have arbejde i Danmark, måtte de tage til København efter studiet.

Af de 14 udlændinge, hun var sammen med på studiet er hun den eneste, der nu har fået job i Nordjylland. En fik et i København, resten tog tilbage til deres hjemland.

- Selvfølgelig må man kunne finde arbejde i Nordjylland, tænkte jeg. Men jeg indrømmer, at jeg var ved at give op, fortæller hun.

Tilbudt job hjemme

Så sent som i marts fik hun faktisk et jobtilbud i økonomiministeriet i Riga, som hun var lige ved at tage imod. Kæresten ville gerne tage med, men udsigterne til at han kunne få job i Letland, når han var færdig med sit studie i miljøvidenskab, var dårlige.

Sammen besluttede de at give Nordjylland en chance mere. Og glæden var stor, da Outline Vinduer gerne ville se hende til samtale og siden gav hende jobbet.

Det skete blandt andet med hjælp fra det EU-finansierede projekt "Go Vest", der har til formål at tiltrække højtuddannet udenlandsk arbejdskraft til virksomheder i Vesthimmerlands Kommune.

Indra Petersone er fortsat rigtigt glad for sin stilling. Også selv om hun har måttet droppe at være B-menneske, når hun bor i Aalborg og skal møde klokken 7 om morgenen i Farsø.

- Det der har overrasket mig mest er, hvor afslappede og venlige alle er. Og man når det samme på en arbejdsdag som i Letland, hvor man oftest arbejder ni timer om dagen. Jeg håber, jeg kan være en god repræsentant for Letland og gøre alle stolte, siger hun.