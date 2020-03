Finansiel Stabilitet anker frifindelse af Løkken Sparekasse-direktør

LØKKEN:Finansiel Stabilitet har besluttet at anke dele af Vestre Landsrets dom fra 28. februar i år i erstatningssagen vedrørende den krakkede Løkken Sparekasse, for så vidt angår sparekassens tidligere direktør Poul Blicher Johnsen.

Med landsrettens dom blev alle de sagsøgte frikendt.

"Finansiel Stabilitet og virksomhedens eksterne advokater vurderer, at landsrettens dom rejser principielle spørgsmål i relation til udstrækningen af en direktørs ansvar for utilstrækkelig kreditopfølgning og fejl og mangler i kreditorganisationen samt om den bevismæssige betydning af de manglende kundemapper i sparekassen", skriver Finansiel Stabilitet i en pressemeddelelse.

Efter rådgivning fra sine advokater tror Finansiel Stabilitet, at der er størst sandsynlighed for, at Højesteret vil nå til et andet resultat end landsretten for så vidt angår tre engagementer (udlån).

Disse tre engagementer er Dansk Jord ApS, Gl. Kongevej 33 og H. J. Henriksens Vej 12.

Kravet mod Poul Blicher Johnsen ved Højesteret er på 50 millioner kroner.

Anken betyder, at Vestre Landsrets frikendelse af sparekassens formand, næstformand og revision er endelig.