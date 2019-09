Finanstilsynet melder nordjysk pengeinstitut til politiet

ØSTERVRÅ:Finanstilsynet har meldt Østervrå Andelskasse til Bagmandspolitiet (SØIK) for at overtræde den finansielle lovgivning. Det skriver tilsynet i en pressemeddelelse.

Finanstilsynet har i forbindelse med det løbende tilsyn konstateret, at andelskassen ikke har været tilstrækkelig forudseende i sin kapitalplanlægning og derfor gentagne gange har brudt med kapitalkravene.

"Finanstilsynet vurderer, at de gentagne brud er et resultat af en utilstrækkelig analyse af den virkning, som implementering af nye forretningsområder har på andelskassens kapitalgrundlag i en periode, hvor andelskassen både har en svag indtjening og styringsmæssige mangler", skriver tilsynet blandt andet.

Finanstilsynet har endvidere konstateret, at Østervrå Andelskasse ikke har et tilstrækkeligt overblik over andelskassens samlede risici.

Dette har gentagne gange resulteret i påbud, om at andelskassen løbende og minimum en gang årligt skal foretage en gennemgang af risici.

Finanstilsynet bemærker dog, at andelskassen har udført en række justeringer i løbet af 2018.

"Justeringerne ændrer dog ikke ved, at der er konstateret de ovennævnte overskridelser. Finanstilsynet finder derfor, at der er grundlag for at foretage en politianmeldelse", konstaterer tilsynet.

Direktør: Vi fortsætter genopretningsarbejdet

- Det er selvfølgelig irriterende at skulle håndtere en politianmeldelse her næsten to år senere, hvor ledelse og de ansvarlige er udskiftet. Vi arbejder dog uhindret videre med genopretningsarbejdet, der desværre fortsætter med at være noget mere omfattende end forventet, siger direktør Brian Grønnegaard fra Østervrå Andelskasse i en pressemeddelelse.

Direktøren er tilfreds med, at Finanstilsynet anerkender, at der er sket justeringer.

- Men en politianmeldelse og så endda for historiske forhold ødelægger en del af det gode rygte, vi har arbejdet på at opbygge blandt kunder og samarbejdspartnere i forbindelse med vores genopretning af Andelskassen, konstaterer han.