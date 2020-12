Finanstilsynet til nordjysk pengeinstitut: Stram op

Hvidvask er at sikre udbyttet fra en strafbar handling.

Der kan være tale om penge eller andre værdier, som stammer fra handel med narko, menneskesmugling, våbensmugling, røveri, underslæb, skatteunddragelse (sort arbejde for eksempel), bedrageri, korruption eller insiderhandel.

For at kunne bruge udbyttet fra en strafbar handling skal de personer, som har begået handlingen, sørge for at få udbyttet til at se ud, som om at det er erhvervet på lovlig vis (hvidvaske det).

Hvidvask omfatter også gerningsmandens egne dispositioner over sit ulovlige udbytte (selvhvidvask).

Pengeinstitutter er under særlig skærpet ansvar for at fange hvidvask, men der er også særlige krav til kunsthandlere, auktionshuse, autobranchen, ejendomsmæglerbranchen, handel med dyr vin, spilbranchen med flere.

Kilde: Anklagemyndigheden og diverse