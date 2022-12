Findes der maskuline og feminine egenskaber på arbejdspladsen? – Ja, og de er afgørende for vores succes

AALBORG: En præst, en forsker og en arkitekt går ind på en kaserne.

Det lyder som starten på en dårlig vittighed, men selvom latteren sidder løst, er formålet ikke at få Forsvarets medarbejdere til at grine.

- Vi er heller ikke missionærer, siger Helle Bundgaard Laursen, der er præst, iværksætter og en del af bevægelsen Fly as One.

- Men vi vil rigtig gerne starte en samtale, så vi selv kan blive klogere og hjælpe andre med at få skyklapperne af.

Det gør hun på dagens workshop med en række kort, som er udstyret med en klassisk maskulin eller klassisk feminin egenskab. Hver især skal medarbejdere på Aalborg Kaserne nu vælge de egenskaber, som de finder vigtigst for at skabe en sund organisation.

Ord som lyttende, empatisk og ydmyg står på de sorte kort. Modig, robust og direkte står der blandt andet på de gule kort.

Du behøver næppe to forsøg for at gætte, hvad bevægelsen kalder klassisk feminint og klassisk maskulint. Men kan man overhovedet tale om kønnede egenskaber i 2022?

Hvilke egenskaber er i så fald vigtigst? Og hvorfor er det en god nyhed, når to befalingsmænd er i krise?

