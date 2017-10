Fire ud af fem ansatte på stor virksomhed er ordblinde

AARHUS: En test af de ansatte hos transportfirmaet Danske Fragtmænd viser, at 400 ud af 500 lager- og terminalarbejdere er mere eller mindre ordblinde eller talblinde. Det skriver Avisen.dk.

Det høje antal får både eksperter og politikere til at slå fast, at man skal være meget opmærksom på at give de ordblinde den rigtige hjælp og uddannelse.

Danske Fragtmænd er ikke overrasket over, at der er mange ordblinde i medarbejderstaben.

- Hvis vi kigger på lager- og transportbranchen, jamen så er der jo mange, der har de her læse- og skrive vanskeligheder. Og så gælder det jo bare for os om at opkvalificere medarbejderne, siger teamleder for HR og udvikling hos Danske Fragtmænd, Frederik Madsbjerg til Avisen.dk.

Danske Fragtmænd tilbyder nu de ansatte at komme på kurser, der hjælper dem med at læse og skrive, og lærer dem metoder til at kunne klare arbejdet, selv om man er bogligt udfordret.

Ofte er ledelsen dog slet ikke klar over, der er udfordringer blandt medarbejderne. Og det er et problem, at de ansatte ikke er åbne om deres udfordringer. Det mener formand for Folketingets beskæftigelsesudvalg Bent Bøgsted (DF).

- Der er i dag så mange hjælpemidler og løsninger til ordblinde, men kræver altså at man tør tale om det her, siger Bent Bøgsted.