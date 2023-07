Firma med rødder i Nordjylland skriver dansk byggehistorie

Byggevirksomheden Acera, der er stiftet af morsingboerne Jannike Borg og Finn Borg, er blevet udvalgt til projektet "Boligbyggeri fra 4 til 1 planet".

I Danmark forbruger vi jordklodens naturressourcer i en hastighed svarende til, at vi havde fire planeter til rådighed. Deraf navnet på projektet, som er blevet til i et partnerskab mellem Realdania og Villum Fonden.

Målsætningen er at sænke klimaaftrykket fra nybyggede boliger i Danmark med 75 pct. inden 2030, og her er Acera altså én af fire husbyggere, der er udvalgt til at deltage.

- Hvis vi skal opfylde Parisaftalens målsætning om klimaneutralitet i 2050, og have en sandsynlighed for at holde os indenfor den maksimale globale temperaturstigning på 1,5 grader, så skal vi ned og bygge boliger på under 2,5 kg CO2/kvm, forklarer Jannike Borg.

Den danske lovgivning og målsætning for 2030 hedder 5 kg. CO2/kvm, og den er ikke ambitiøs nok, forklarer Jannike Borg.

- Det, vi nu kommer til at skrive Danmarkshistorie med, er, at vi bevæger os mod et nybyggeri, der kan opfylde Parisaftalen, siger hun og fortsætter:

- Men CO2 alene er jo bare en dråbe i havet i forhold til de globale problemstillinger, som vi bør adressere gennem den måde, som vi bygger vores boliger på, den måde vi lever som mennesker, men også den måde, som vi bygger vores forretninger på.

Acera bygger og sammensætter materialer på en helt anden måde end byggebranchen traditionelt gør. Husene bygges i naturlige materialer, og boligerne skal være fleksible, så de med tiden nemt kan udbygges, efterhånden som boligejerne får andre behov og flere penge mellem hænderne.

På den måde skal flere have mulighed for at bygge et nyt hus i en tidligere alder, forklarer Jannike Borg. Det vil komme hele Danmarks økonomi til gode, fordi yngre mennesker gennem boligkøbet får mulighed for at lave en solid opsparing.

Samtidig viser forskningen, at de naturlige materialer er med til at øge trivslen hos de mennesker, der bor i eller benytter bygningerne i det daglige.

- Vi gør også det, at allerede, når vi opfører husene, så har vi indtænkt, hvordan de kan pilles fra hinanden igen. På den måde tager vi ansvar overfor fremtidige generationer og gør det nemt direkte at genbruge eller recirkulere de materialer, der er brugt i husene, siger Jannike Borg, der forventer, at husene har en levetid på minimum 100 år.

Begge stiftere er stolte over, at Acera er udvalgt som en af de husbyggere, der skal være med i projektet.

- Men sagt med al jysk beskedenhed, så ville vi nok også være skuffede, hvis ikke vi var blevet udvalgt, for det er netop indenfor det her område, vores kompetencer kommer i spil, og det ligger i kernen af vores DNA at gøre tingene rigtigt første gang, siger Jannike Borg.

De fire husbyggere, der er udvalgt til projektet, vil opføre enfamiliehuse i et spænd på 35-150 m², som skal huse op til 5 personer. De fire husbyggere modtager hver en bevilling, som skal bruges til at finansiere udvikling, innovation og videndeling.

Eksempelbyggerierne, der bliver til som følge af projektet, skal være med til at skabe samarbejde, inspirere og udfordre både byggebranchen og forbrugerne og derved stimulere både udbud og efterspørgsel efter mere bæredygtige boliger i Danmark.

Målsætningen er, at de succesfulde løsninger fra eksempelbyggerierne fremadrettet vil blive udbredt i hele byggebranchen, og at initiativet således understøtter en skalering af de udviklede løsninger.

Jannike Borg og Finn Borg startede Acera i 2021 i Horsens. De er begge født og opvokset på Mors, men bor i dag i Midtjylland.