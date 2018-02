Fiskefirmas overskud drøner i vejret

AALBÆK: Hos Launis med base i Aalbæk er bundlinjen gået til et overskud på 21,3 millioner kroner i regnskabsåret 2016/17 mod blot 9000 kroner i 2015/16.

- Selskabet har i indeværende år afhændet datterselskabet Nielsens Fiskeeksport samt en væsentlig del af selskabets ejendomme. Salget påvirker indeværende års resultat væsentligt i positiv retning, fremgår det af regnskabet.

Overskud på driften

Ser man på driften, er tonerne ikke helt så positive, da den ikke har udviklet sig som ventet, på trods af at driftsoverskuddet landede på 17,6 millioner kroner mod et underskud på 2,9 millioner kroner året før.

- Resultatet er væsentligt over ledelsens forventninger. Afvigelserne skyldes primært frasalg af bygninger og datterselskab. Resultatet af den primære drift har ikke udviklet sig som ventet. Det samlede resultat for 2016/17 anses for tilfredsstillende, lyder det i regnskabet.

Launis producerer fiskevarer til grossister og detailhandlen. Produkterne består af alt lige fra pillede rejer, fiskefrikadeller, sild over torskerogn og varmrøgede fisk.

I dag er der 87 ansatte hos Launis, hvilket er på niveau med året før. Ledelsen hos Launis ønsker ikke at kommentere regnskabet.