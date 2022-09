Fiskekoncern har givet russisk direktør lån for at slippe af med selskab

VODSKOV:Den nordjyske fiskerivirksomhed Polar Seafood, der sidste år handlede med fisk og skaldyr for næsten fire milliarder kroner, skiller sig nu endegyldigt af med sine russiske aktiviteter – over et halvt år efter at Rusland invaderede Ukraine.

Ifølge avisen Sermitsiaq har Polar Seafood solgt sine aktier i et russisk datterselskab, som man har forsøgt af komme af med siden Ruslands invasion af Ukraine i slutningen af februar.

Det drejer sig om datterselskabet Polar Seafood Russia, som Vodskov-koncernen ejede 75 procent af. Nu er aktierne solgt til den russiske partner, medejer og direktør Konstantin Kuznetsov-Serbskij, som Polar Seafood har arbejdet sammen med i over 20 år.

Aftalen om handlen blev underskrevet af de to parter i august, og papirerne kom endeligt på plads i denne uge, skriver Sermitsiaq.

Konstantin Kuznetsov-Serbskij ejede i forvejen 25 procent af aktierne, og i forbindelse med overtagelsen af de resterende 75 procent har Polar Seafood ydet russeren et lån.

- Det er vi ikke utrygge ved, da vi har arbejdet sammen med ham mange år og har fuld tillid til ham, siger bestyrelsesformand Henrik Leth til avisen.

En indbringende forretning

Polar Seafood, der har hovedkvarter i Vodskov, er en del af Polar Seafood Greenland-koncernen, som driver en stor fiskeflåde, der fisker ved Grønland, og har flere fiskefabrikker.

Afdelingen i Vodskov står for salg logistik og administration og har omtrent 50 medarbejdere.

At handle med fisk og skaldyr har gennem mange år været en særdeles indbringende forretning for Polar Seafood.

Det seneste regnskab for 2021 viser et rekordoverskud på 229 millioner kroner efter skat.

Da regnskabet blev offentliggjort tilbage i juni, tog Nordjyske kontakt til Polar Seafood for at få en kommentar til en særlig bemærkning i regnskabet.

To sætninger

Heri nævnes det nemlig, at Ruslands invasion af Ukraine vil ”influere negativt på koncernens aktivitetsniveau og resultat i 2022.”

- Endvidere er der en risiko for, at Ruslands invasion vil påvirke aktivitetsniveauet af både rejer og visse frosne fiskeprodukter i markedet negativt med faldende priser til følge, stod der i regnskabet.

Det lykkedes imidlertid aldrig at få Polar Seafood i tale.

Nu står det så klart, at det er lykkedes fiskerivirksomheden at slippe ud af Rusland – ligesom mange andre virksomheder har gjort før.

Polar Seafood Denmark er ejet af de grønlandske erhvervsmænd Jens Kristian Friis-Salling og Miki Brøns samt Bent Norman Petersen, Louise Schouv Petersen og Helge Nielsen. Sidstnævnte er adm. direktør i foretagendet.