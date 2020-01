Fiskene vælter ind: I Skagen landes for over en milliard kroner

SKAGEN:Værdien af de fisk, som landes i Skagen Havn, nåede i 2019 over en milliard kroner. Samtidig øgede den nordjyske fiskerihavn sin markedsandel til 35,5 procent af al landet fisk i Danmark.

Det oplyser Skagen Havn i en pressemeddelelse.

Værdien af fangsterne, der gik omkring Skagen, beløb sig til 1041 millioner kroner, og Skagen Havn cementerer sin position som landets største fiskerihavn.

Der blev landet godt 341.000 tons fisk, og selvom det er en lille tilbagegang i forhold til 2018, øger havnen sin markedsandel fra 33,5 procent til 35, 5 procent for den samlede mængde fisk landet i danske havne.

-Det er positivt, at vi ikke blot fastholder, men faktisk udvider vores markedsandel. Det viser igen, at vi har en attraktiv placering til fiskepladserne og de rette aftagere af fisken på havnen, så fiskerne kan få afsat deres landinger, siger Willy B. Hansen, adm. direktør Skagen Havn.

Statistikken viser, at 55 procent af de landede fisk i Skagen kommer fra udenlandske fartøjer. Den største andel af de udenlandske landinger står de svenske fiskere for med 24 procent af landingerne, mens nordmændene står for 9 procent.

Skagen Havn forventer i januar næste år at være klar med tredje etape af sin udvidelse. Det drejer sig om 190.000 kvadratmeter nyt landareal, 1075 meter nye kajer og øgede vanddybder, der forbedrer faciliteterne for både fiskeriet og den fiskeindustri i Skagen, som forarbejder, forædler og eksporterer fiskene.

Skagen Havn er ejet af Frederikshavn Kommune og er Europas største landingshavn for pelagisk fisk.