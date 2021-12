Fiskere bekymrede efter dom

NORDJYLLAND:Danmarks Fiskeriforening ser med bekymrede miner på dommen, der er faldet i byretten i Holstebro mod storfiskeren Henning Kjeldsen.

Han er idømt en bøde på 54 millioner kroner plus konfiskation af 163 millioner kroner i ulovlig fortjeneste i forbindelse med, at han via en række stråmand styrede flere fiskeriselskaber og dermed sikrede sig råderet over et større antal kvoter, end loven tillader.

Frygtede kvote-dumping

Før dommen faldt udtrykte Danmarks Fiskeriforening bekymring overfor DR omkring, hvorvidt den kunne føre til dumping af kvote-priserne, hvis Henning Kjeldsen blev tvunget til at sælge ud af sine kvoter. Det siger dommen dog ikke noget om.

- Vi tager dommen til efterretning. Nu skal vi have nærlæst dommen, så håber vi, at dommen giver en afklaring af, hvordan man organiserer sig i dansk fiskeri, siger Kenn Schau Fischer, formand, Danmarks Fiskeriforening, udtalt til DR.

Gældsatte fiskere rammes

Sagen mod Henning Kjeldsen startede tilbage i 2015, hvor Greenpeace politianmeldte Henning og Birthe Kjeldsen samt Birthe Kjeldsen søn for at omgå kvotekoncentrationsreglerne.

I Nordjylland ser man også med bekymring på dommen.

- Hvis der sker dumping af kvoter, så sætter det jo alle under pres. Dem der spændt buen hårdest og har den største gældsætning, de bliver ramt hårdest af dommen, siger Claus Hjørne Pedersen, lokalformand for Nordjylland i Danmarks Fiskeriforening.

Han tør dog heller ikke spå om, hvilke langtidseffekter dommen vil få, så indtil videre nøjes han også med at tage dommen til efterretning.

Alle tiltalte i sagen har anket dommen med krav om frifindelse.