Fiskeri på skoleskemaet får 445.000 kr. i EU-støtte

HANSTHOLM:Rådgivnings- og kommunikationsfirmaet Krog Nobis, der har kontor i Hanstholm og København, indgår i et nyt projekt som skal udbrede fiskeri til de yngre generationer.

Nu har projektet modtaget 60.000 euro i Erasmus+-støtte fra EU. Det skriver erhvervssupportnetværket Enterprise Europe Network på sin hjemmeside.

- Vi vil rigtig gerne prøve at skabe et univers, der favner den unge generation, og bidrage til, at fiskeriet kommer ud på de medier, hvor de unge bevæger sig på. Vi ønsker, at fiskeriet kommer ud på skolerne og gymnasierne, og når jeg siger fiskeri, så er det ikke fordi, det er fiskeri, hvor de skal lære at blive fiskere, men de skal forholde sig til politik, biologi og alle de emner, som fiskeriet også bevæger sig inden for, siger Maria Mejlhede Krog.

Undervejs har hun fået vejledning fra NordDanmarks EU-kontor, som har hjulpet hende med at finde en samarbejdspartner i Irland, for på den måde at gøre projektet internationalt og kvalificeret til at søge om støtte hos EU.

Projektet har fået navnet "Future Fish", og formålet er at udvikle undervisningsmaterialer til lærere, der vil inddrage bæredygtighed i undervisningen som et globalt problem ved at bruge fiskeindustrien som casestudie.

Projektets primære målgruppe i Danmark er elever og undervisere på skolerne i Thisted Kommune. Krog Nobis har indgået en aftale med Hanstholm Skole og Hanstholm Friskole, og derudover deltager også en virksomhed fra Irland, der underviser lærere.

Projektet omfatter også en fødevarefestival, hvor der bliver mulighed for at smage på fiskene. Arkivfoto: Diana Holm

Projektet indeholder desuden en mini børne- og ungdomsfødevarefestival i september 2023 på Hanstholm Havn, der kombinerer viden, videnskab, bæredygtighed og smag.

- For os var det super vigtigt, at vi lavede noget, der var specifikt, og noget, hvor vi var i fokus og skabte fokus for fiskeriet, i stedet for at vi skulle tilpasse os andre i forvejen spændende events og arrangementer, og derfor ville vi gerne lave den selv og have hele festivalen inde på vores arena, siger Maria Mejlhede Krog.