Fjord Line bygger skibe om for mange millioner - stopper med at sejle på Hirtshals i flere måneder

HIRTSHALS:- Det er en rigtig beklagelig situation for os og vore kunder. Men det er det eneste rigtige at gøre i en situation, hvor priserne på brændstoffet til vore to færger er mere end 10-doblet på kort tid.

Sådan siger administrerende direktør for Fjord Line Brian Thorsted Hansen til Nordjyske ovenpå meldingen om, at rederiet, der i Nordjylland besejler Hirtshals Havn med to skibe - MS Bergensfjord og MS Stavangerfjord - har besluttet ombygge de to skibe til ikke bare at kunne sejle på flydende naturgas LNG, men til fremover også skal kunne sejle på Marine Gas Oil MGO, hvor priserne ikke svinger så meget.

Beslutningen betyder, at de to skibe begge skal på værft i en længere periode i foråret, og at Fjord Line derfor helt stopper med at sejle på ruterne Bergen - Stavanger - Hirtshals og Hirtshals - Langesund fra 8. februar til 25. maj.

- Efter to år med pandemi og myndighedspålagte rejserestriktioner har Fjord Line indtægtsmæssigt haft selskabets bedste højsæson i 2022. Desværre medfører stigende brændstofomkostninger til LNG (Liquified Natural Gas) en resultatmæssig situation for Fjord Line, som ikke er bæredygtig, lyder det i en pressemeddelelse fra Fjord Line om begrundelsen for ombygningen af de to færger.

- Vi har allerede fra september reduceret farten og sejltiden ude på havet er blevet længere, så vi kunne spare op imod 50 procent af brændstofforbruget. Men selv om vi har haft vores bedste indtjening nogensinde i denne sommer - efter to år i coronaens skygge - så er det ikke holdbart i længden at have så store omkostninger på brændstoffet. Så i det her tilfælde var der ikke så meget andet valg end at få skibene ind til ombygning så hurtigt som muligt, og det er vi lykkedes med, forklarer Brian Thorsted Hansen.

I pressemeddelelsen fra Fjord Line skriver selskabet, at lavere fart og længere sejltid naturligvis ikke er den måde, selskabet ønsker at operere ruter på eller det kundetilbud, som Fjord Line ønsker at tilbyde selskabets kunder.

- Men vi har været nødt til at tilpasse vores forretning som konsekvens af de ekstraordinære høje energipriser særligt på LNG. Fjord Line har igennem længere tid arbejdet intenst på at vurdere alternative og langsigtede løsninger, for at kunne opretholde vores normale kundetilbud på ruten mellem Vestlandet og Danmark samt ruten mellem Langesund og Hirtshals, lyder forklaringen i pressemeddelelsen.

Det er Wärtsila, der bl.a. har afdeling i Nørresundby, som skal levere udstyret til ombygningen, mens det er det norske værft Fosen Yard, der skal forestå selve ombygningen.

Brian Thorsted Hansen forklarer, at de eksisterende motorer skal skiftes helt ud - ud med de gamle motorer og ind med helt nye. Så det er noget, der ifølge direktøren tager rigtig lang tid.

Direktøren erkender, at det at gå "tilbage" til en motortype, der kan klare Marine Gas Oil som brændstof, ikke er i den bæredygtige retning.

- Dengang LNG blev introduceret som skibsbrændstof i 2013 var det ret pioneragtigt, at vi som Fjord Line introducerede det på vore skibe. At vi nu går over til også at kunne bruge MGO er blot for at vaccinere skibene mod den usikkerhed, der er i markedet for skibsbrændstof, så vi kan sikre sejladsen på ruterne på lang sigt, lyder det fra Fjord Line-direktøren.

Med usikkerhed i markedet hentyder han til energikrisen forårsaget den russiske invasion i Ukraine, der gør, at gaspriserne er røget eksplosivt det seneste godt halve år.

Direktøren understreger da også samtidig, at selskabet håber gaspriserne vil finde et naturligt leje igen, så de to skibe fortsat kan sejle på LNG.

- Det er da vemodigt at være nødsaget til at gennemføre en ombygning, for også at kunne sejle på MGO, selv om Marine Gas Oil har betydelig lavere svovludslip end traditionelt brændstof som HFO (Heavy Fuel Oil). Ombygningen er dog helt nødvendig for at kunne opretholde vores kundetilbud, sikre arbejdspladser og sikre Fjord Lines fortsatte udvikling, siger Brian Thorsted Hansen.

For at kunne gennemføre ombygningerne af de to færger har selskabets ejere tilført virksomheden en halv milliard norske kroner.

- Det er en ret bekostelig affære - i størrelsesorden 350 millioner norske kroner - at ombygge færgerne, oplyser direktøren.

- Vi beklager meget overfor vores privat- og firma-/fragtkunder, som bliver berørt af ændringer, og som er vant til at benytte Fjord Line på disse vigtige færgeforbindelser mellem Norge og kontinentet, siger Brian Thorsted Hansen, der dog tror på, at kunderne vil vende stærkt tilbage, når selskabets to færger igen begynder at sejle på ruterne Bergen - Stavanger - Hirtshals og Hirtshals - Langesund.

- I 2022 så vi, at behovet efter coronaen - for at komme ud at sejle, at få nogle oplevelser - har været tydeligt med den rekord, vi satte i højsæsonen. Så det er min stærke tro, at når vi kommer hen i juni 2023 og igen sejler på fuld kraft, så får vi et godt år derfra, siger Brian Thorsten Hansen.

Kunder der har booket med Fjord Line, og som er påvirket af ændringer, vil få deres rejse/transport refunderet, eller de kan vælge at blive ombooket, eller få en voucher.

- I ombygningsperioden vil vi investere i Fjord Lines medarbejdere gennem fortsat kompetenceudvikling, for at bygge videre på vores stærke fundament og udvikling, og vi glæder os til at byde kunderne velkommen tilbage på de berørte ruter, når ombygningerne er gennemført, slutter direktøren.