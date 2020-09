Fjordline fyrer eller hjemsender op mod 200 ansatte

HIRTSHALS:Det norske Fjordline varsler fyringer som konsekvens af corona-krisen. Op mod 200 medarbejdere står til enten at blive hjemsendt eller fyret. Det skriver Fjordline i en pressemeddelelse.

– Vi har de sidste år brugt væsentlige ressourcer på effektivisering og automatisering i alle led af virksomheden. Dette vil få yderligere fokus nu og forventes at give betydelige besparelser. Det er imidlertid meget vanskeligt at forudsige længden af ​​krisen, hvilket kræver, at vi tager yderligere skridt. Selv med myndighedernes udvidede afskedigelsesregler, kompensationsordning og lånegarantiordning undgår vi ikke det faktum, at medarbejderne bliver berørt. Op mod 200 personer vil blive hjemsendt eller fyret. Omkostningsreduktioner er det eneste, der hjælper, når indtægterne falder så dramatisk som det, vi har oplevet i de seneste måneder, siger administrerende direktør for Fjord Line, i pressemeddelelsen.

Det vil som sagt involvere afskedigelser og afskedigelser af medarbejdere.

Bookinger på en brøkdel

- 2019 var et rekordår for os både med hensyn til salg og fortjeneste, og vi var gode optimister for 2020. Desværre vendte alt om med Covid-19. Bookingerne er nu kun en brøkdel af det, vi normalt har på dette tidspunkt. Vi forbereder os nu på, at det kan tage lang tid, før vi vender tilbage til normal drift, siger Rickard Ternblom.

Ifølge Fjordline anslås effekten af ​​de foranstaltninger, der blev truffet før sommeren med økonomisk støtte, refinansiering, intern omstrukturering og egenkapital, til 700 mio. NOK i positiv pengestrøm for 2020 og sikrer driften i løbet af dette år. Virksomheden mener, at det viser, at ejere, banker, långivere og andre leverandører og partnere har stor tillid til forretningsmodellen og de langsigtede mål, fremgår det af pressemeddelelsen.

- Vi har sikret vores likviditet, men vi forventer, at det vil tage tid at nærme sig normal drift igen, Rickard Ternblom.

Ifølge Ternblom har sommeren været god, men nu går rederiet ind i en efterårs- og vintersæson med naturligt begrænset trafik, hvilket yderligere udfordres af myndighedernes råd om ikke at rejse.

- Således er nye omkostningsforanstaltninger absolut nødvendige for at opretholde en vigtig transportarterie til og fra kontinentet relateret til transport af varer og passagerer, siger Ternblom.

Vil sikre job

- Jeg er ydmyg i forhold til den indsats, vores medarbejdere har gjort under meget specielle omstændigheder. Denne krise er ikke forbi, og ingen ved, hvor længe virkningerne varer. For at sikre job og komme stærkere ud af krisen, er det afgørende at reducere vores driftsomkostninger til et minimum, siger Rickard Ternblom.

- Vores fremtidsudsigter er lyse, og takket være det omfattende frivillige arbejde og refinansieringsprocessen i foråret er Fjord Line stabil og klar til at modtage vores gæster, når pandemien til sidst tager fat, siger Rickard Ternblom.