Flemming Thingbak skifter job efter 17 år som direktør for Aalborg City

AALBORG:Uggerhøj-koncernen ansætter den 56-årige Flemming Thingbak i en nyoprettet stilling som kunde- og kommerciel direktør. Det skriver Uggerhøj-koncernen i en pressemeddelelse.

Han tiltræder 1. maj 2021 og skal stå i spidsen for at løfte kundeoplevelsen yderligere hos Uggerhøjs ni afdelinger i Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev, Thisted, Aalborg, Svenstrup, Herning, Horsens og Aarhus.

Flemming Thingbak kommer senest fra en stilling som direktør for Danmarks største handelsstandsforening, Aalborg City, hvor han de seneste 17 år har arbejdet med at markedsføre Aalborg som en attraktiv handelsby med fokus på kundeoplevelser, branding og synlighed.

- Jeg glæder mig meget til at komme i gang med dette nye kapitel hos Uggerhøj og ser frem til at blive en del af den sunde og bundsolide kultur, der er i koncernen, siger Flemming Thingbak og fortsætter:

- Det bliver fantastisk at komme ind i en topprofessionel drevet virksomhed, hvor innovation er i højsædet, og hvor kreative tanker og idéer hurtigt kan omsættes til virkelighed. Derudover tiltaler de værdier, som Uggerhøj-koncernen arbejder efter, mig meget - nemlig åbenhed, ærlighed, flid og ansvarlighed.

Uggerhøj-koncernen har ca. 300 ansatte og omsatte i 2020 for 1,2 milliarder kroner. Fra de ni afdelinger er der alene det seneste år blevet solgt ca. 8.000 biler og serviceret over 100.000 biler. Visionen er at være en af Danmarks bedste bilforretninger, og det skal Flemming Thingbak bidrage til:

- Vi har et klart ønske om, at den digitale og fysiske oplevelse skal smelte bedre sammen i vores forretninger, og det er vi sikre på, at Flemming Thingbak er den rette person til at gå i front med, siger direktør Sten Uggerhøj og fortsætter:

- Vi har jo fulgt Flemming igennem alle årene og har bl.a. set den markante synlighed, han har givet Aalborg City. Med sin baggrund og erfaring passer Flemming perfekt ind i vores bestræbelser på også altid at skabe unikke kundeoplevelser. Jeg er lykkelig over, at vi nu med Flemming Thingbak har fået endnu en kompetent kapacitet med på holdet.