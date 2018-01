Flere direkte fly til Bornholm fra Aalborg

NORDJYLLAND: Sidste år begyndte DAT at flyve direkte mellem Aalborg Lufthavn og Rønne Lufthavn på Bornholm. Det blev så stor en succes, at det danske luftfartselskab i år udvider sæsonen for flyvningerne.

Sidste år lettede det første fly til Bornholm 17. juni - men i år går den faste rutefart i gang allerede 10 maj - og den slutter først i slutningen af uge 42 - efterårsferien. Der vil være to ugentlige afgange.

Derudover sætter DAT afgange ind i påsken og op til store bededag.

Priserne for fly tur/retur starter fra 798 kr. for en voksenbillet. jl