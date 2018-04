Flere elektronikjob på vej til Nordjylland

NORDJYLLAND: Danmarks største elektronikproducent GPV har en ambition om at fordoble omsætningen i løbet af fem år - fra det nuværende niveau på 1,15 milliarder kroner (2017) til 2,5 milliarder kroner i 2022.

Målet skal nås gennem udvidelser af eksisterende produktionsfaciliteter i Aars, i Thailand og i Mexico samt gennem opkøb.

I dag har GPV omkring 230 medarbejdere i Danmark - halvdelen i Tarm og halvdelen i Aars.

Bo Lybæk, der er adm. direktør i GPV, kan ikke komme med et præcist tal for, hvor mange jobs, der er på vej til Aars.

Førende i Danmark

- Gennem de seneste år har vi haft pæn succes på vores fabrik i Aars. Og vi har for en måned siden godkendt endnu en investering i Aars, hvor vi går fra to produktionslinjer til tre, fortæller Bo Lybæk, der kalder udstyret i Aars for det mest moderne og avancerede i Danmark, når det gælder elektronikproduktion.

Den nye produktionslinje vil være klar til drift lige efter sommerferien.

- Jeg håber, det betyder, vi skal være lidt flere mennesker - men jeg har ikke et tal, jeg kan sætte på. Sidste år ansatte vi omkring 30 - og jeg kunne godt forestille mig, at det bliver noget tilsvarende i 2018 - men det skal underbygges af, at det går, som vi regner med. Får vi mere at lave, bliver der også flere arbejdspladser. Og vi er ret positive og optimistiske, siger Bo Lybæk.

GPV blev i 2016 opkøbt af det aarhusianske industrikonglomerat Schouw & Co., og siden er det gået stærkt for koncernen der har hovedsæde i Tarm.

Omsætningen var i 2016 på 877 millioner kroner og den blev via en kombination af vækst og opkøb løftet med godt 30 procent i 2017 til 1,15 milliarder kroner.