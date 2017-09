Flere jersey tyrekalve får en chance

NORDJYLLAND: Det går den rigtige vej med antallet af aflivninger af nyfødte jerseytyrekalve. Siden 2014, da antallet af aflivninger toppede med 33.634, er tallet faldet med over en tredjedel. I år ser det ud til, at det ender på omkring 20.000 aflivninger.

Der er flere forklaringer på faldet.

Den vigtigste er, at mange landmænd er begyndt at inseminere med sæd fra kødkvæg på de jerseykøer, der ikke skal føde næste generation af malkekøer.

De får i stedet en krydsningskalv, som vokser så hurtigt, at man sagtens kan få en forretning ud af at fede dem op.

En anden forklaring er, at flere opdrættere giver jerseykalvene en chance. Eksempelvis bliver jerseytyrekalvene fra landmænd under Thise Mejeri ikke skudt, men solgt til opfedning med udsigt til at ende deres liv som kalvekød i Irma.

Hos Thise har man haft svært ved at leve med de mange aflivninger - derfor det nye initiativ.