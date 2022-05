Flere prisstigninger i detailhandlen ventes forude

Selv om priserne i detailhandlen allerede har taget et nyk op, er det ikke slut endnu. I hvert fald ikke hvis man spørger de butikker, der står for detailhandlen.

En opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at 60 procent af de adspurgte virksomheder forventer at hæve salgspriserne de næste tre måneder.

Detailhandel dækker over forbrugsvarer, der sælges direkte til forbrugerne fremfor eksempelvis mellem producent og butikker.

Hver måned laver Danmarks Statistik en opgørelse over, hvad butikkerne bag detailhandlen forventer og har oplevet de kommende og de seneste måneder.

Sammenligner man svarene fra butikkerne de seneste måneder, kan man se, at en større andel af de detailhandlende svarer, at de har hævet deres priser.

Men bare fordi butikkerne allerede har hævet priserne en gang, betyder det tilsyneladende ikke, at det er gjort med det.

Et stabilt flertal af virksomhederne forventer nemlig fortsat, at de også fremover vil hæve priserne.

Mens andelen af virksomheder, der siger, at de allerede har hævet priserne, er steget fra 56 procent i april og til 64 procent i maj, er andelen af virksomheder, der siger, at de fortsat forventer at hæve priserne, stabilt omkring de 60 procent.

Én procent af de adspurgte virksomheder har svaret, at de forventer at sænke priserne de næste tre måneder.

Priserne i Danmark er de seneste måneder generelt steget. Det har været ført an af højere priser på særligt energi. Det har betydet, at produktionen af varer, der kræver energi, er blevet dyrere.

Det slår tilsyneladende igennem hele vejen fra produktion til forbrugernes køb i butikkerne.

Tidligere har Danmarks Statistik kunne melde, at forbrugernes tillid til den danske økonomi har taget et voldsomt dyk.

Modsat er erhvervslivet mere roligt. Måske blandt andet fordi tal for detailsalget i april viser, at danskernes forbrug i detailhandlen er forholdsvist stabilt trods prisstigninger.

Hos Dansk Erhverv, der repræsenterer mange af de detailhandlende i Danmark, ser cheføkonom Tore Stramer en næsten stoisk ro hos de danske forbrugeres adfærd:

- Det ser altså ud til, at danskerne bruger et stort set uændret antal kroner i detailbutikkerne, men at de til gengæld får færre varer i kurven som følge af den meget høje inflation, skriver han i en analyse.

Ser man fra februar til april, har de danske forbrugere købt for næsten det samme i detailhandlen.

En sidelæns udvikling i forbruget, der overrasker Jeppe Juul Borre, Arbejdernes Landsbank cheføkonom.

Han bemærker, at det jo ikke kun er virksomhederne, men også forbrugerne, der er ramt af prisstigninger på energi. Derfor burde der værre færre penge til forbrug i detailhandlen, når energiregningen er betalt.

- Trods udfordringerne er salget i dag således stadig rigtig flot. Sammenlignet med tiden før coronakrisen er omsætningen i detailhandlen 6,5 procent højere i dag, skriver han i en analyse.

/ritzau/