Flixbus beskyldes for at bryde corona-regler - nu truer minister med påbud

NORDJYLLAND:Transportminister Benny Engelbrecht (S) mødes lørdag med busselskabet Flixbus for at indskærpe, at selskabet skal overholde reglerne vedrørende forebyggelse af corona-smitte.

Det sker, efter at flere bekymrede passagerer har kritiseret, at fjernbusser fra Flixbus har været fyldt op. Reglerne siger ellers, at kollektiv trafik som tog og busser netop ikke må fyldes helt op med passagerer, fordi det øger risikoen for spredning af corona-smitte.

Videoptagelse af fyldt bus

Flere passagerer har både videofilmet og fortalt om proppede busser fra Flixbus. Heriblandt 22-årige Laura Holst, der kørte med Flixbus fra Aalborg til København. I Aarhus kom der pludselig mange passagerer op i bussen.

- Jeg var overrasket over, at der ikke blev lagt op til afstand mellem passagererne, siger hun til Jyllands-Posten.

Benny Engelbrecht siger til NORDJYSKE Medier, at Flixbus risikerer påbud, hvis selskabet ikke frivilligt retter ind og sikrer sig, at deres busser ikke kører rundt proppet med passagerer.

Jeg er meget skuffet over, at vi her ser et eksempel på en virksomhed, der åbenbart lidt systematisk har en anden tilgang til de her ting Benny Engelbrecht (S), transportminister

- Retningslinjerne er meget klare. De siger, at man skal holde god afstand, og at man skal sætte halvdelen af kapaciteten som maksimum, påpeger transportministeren og tilføjer:

- Det generelle billede er, at trafikselskaberne gør alt, hvad de kan for at sikre, at den kollektive trafik fungerer og ikke bliver overfyldt. Derfor er jeg meget skuffet over, at vi her ser et eksempel på en virksomhed, der åbenbart lidt systematisk har en anden tilgang til de her ting.

Epidemi-lov

Transportministeren understreger, at han på lørdagens videomøde med Flixbus vil indskærpe retningslinjerne og håber, at selskabet frivilligt retter ind. Ellers vanker der påbud:

- På mødet med Flixbus vil jeg gøre dem opmærksom på, at epidemiloven giver mulighed for - om nødvendigt - at indføre restriktioner og give dem påbud om at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer, siger Benny Engelbrecht.

Flixbus: Tæt samarbejde

Det har endnu ikke været muligt for NORDJYSKE Medier at få en kommentar fra Flixbus, hverken pr. telefon eller mail.

Flixbus har skrevet til Jyllands-Posten, at busselskabet "arbejder tæt sammen med sundheds- og regeringsmyndigheder og følger deres råd". Blandt andet bruges to stolerækker bag chaufføren ikke, og rengøringen er forbedret. ifølge busselskabet.