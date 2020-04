Flixbus beskyldes for at bryde corona-regler - nu truer minister med påbud

NORDJYLLAND:Transportminister Benny Engelbrecht (S) mødtes lørdag med busselskabet Flixbus for at indskærpe, at selskabet skal overholde reglerne vedrørende forebyggelse af corona-smitte.

Ministeren havde indkaldt til hastemødet, efter flere bekymrede passagerer har kritiseret, at busser fra Flixbus har været fyldt op. Reglerne siger ellers, at kollektiv trafik som tog og busser netop ikke må fyldes helt op med passagerer, fordi det øger risikoen for spredning af corona-smitte.

Pludselig blev bussen fyldt

Flere passagerer har både fotograferet og berettet om proppede busser fra Flixbus. Heriblandt 22-årige Laura Holst, der kørte med Flixbus fra Aalborg til København.

Så fyldt var den bus, som Laura Holst kørte med hos Flixbus. Foto: Laura Holst

Ved påstigning i Aalborg var der god plads i bussen. Det var først senere, da der skulle flere passagerer med, at Laura Holst blev bekymret:

- Da vi ankom til Aarhus, blev jeg overrasket over, at en person satte sig ved siden af en anden person i bussen. Men jeg indså hurtigt, at stort set alle sæder var fyldte, fortæller Laura Holst til NORDJYSKE.

- Det er uforsvarligt, at de stuver folk sammen, fordi de skal tænke på deres "økonomiske levedygtighed" - som de har skrevet til Jyllands-Posten - når vi andre skal tænke på ikke at skabe smittefare. Så vil jeg hellere tage med Kombardo Expressen eller DSB i fremtiden, også hvis deres billetter er lidt dyrere, tilføjer hun.

Minister: Ret ind

Benny Engelbrecht siger til NORDJYSKE, at Flixbus risikerer påbud, hvis selskabet ikke frivilligt retter ind og overholder reglerne.

Jeg er meget skuffet over, at vi her ser et eksempel på en virksomhed, der åbenbart lidt systematisk har en anden tilgang til de her ting Benny Engelbrecht (S), transportminister

- Retningslinjerne er meget klare. De siger, at man skal holde god afstand, og at man skal sætte halvdelen af kapaciteten som maksimum, påpeger transportministeren og tilføjer:

- Det generelle billede er, at trafikselskaberne gør alt, hvad de kan for at sikre, at den kollektive trafik fungerer og ikke bliver overfyldt. Derfor er jeg meget skuffet over, at vi her ser et eksempel på en virksomhed, der åbenbart lidt systematisk har en anden tilgang til de her ting.

Epidemi-lov

Transportministeren understregede før lørdagens videomøde med Flixbus, at han ville indskærpe retningslinjerne. Han forventede, at selskabet frivilligt ville rette ind:

- På mødet med Flixbus vil jeg gøre dem opmærksom på, at epidemiloven giver mulighed for - om nødvendigt - at indføre restriktioner og give dem påbud om at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer, sagde Benny Engelbrecht inden mødet.

Senere lørdag lød beskeden fra Transportministeriet, at det havde været "et godt møde" med Flixbus. Men ministeriet ønsker ikke at oplyse, hvad der blev sagt, eller om Flixbus erkendte at have overtrådt reglerne.

Flixbus beklager

Flixbus skriver på sin Facebook-side i et offentligt svar til Laura Holst: ”Flixbus kører efter regler for offentlig trafik, og der er ikke begrænsning på antallet af passagerer. Det er derfor op til den enkelte passager at afgøre, om man vil anvende denne form transport”.

I svaret fra Flixbus står desuden: ”Vi har langt færre afgange, da antallet af rejsende er faldet drastisk. På langt de fleste afgange har det, grundet færre passagerer, været muligt at fordele sig med afstand over bussen. Vi beklager, at det ikke har været muligt i dette tilfælde”.

Det var lørdag ikke muligt for NORDJYSKE at få en kommentar fra Flixbus, hverken pr. telefon eller mail, trods flere henvendelser til selskabet.