Flot høst giver glade dage for planteavlere - men svinebønderne lider

MORS:Med høsten vel overstået, kan grovvarefirmaet Mollerup Mølle på Mors melde om et særdeles godt udbytte blandt virksomhedens kunder.

Den vågne iagttager har uden tvivl bemærket et stort antal rapsmarker, der i forsommeren farvede landskabet smukt lysegult - og de har været en god forretning for planteavlerne:

- I gennemsnit tror jeg, vi har haft en almindelig høst, plus 10-15 pct. udbytte på de fleste afgrøder. Heriblandt har raps og vårbyg været rigtig godt, mens hvede har været mere på det jævne, siger Holger Pedersen, direktør i Mollerup Mølle.

Mens planteavlerne nyder godt af det gode udbytte og de fordelagtige priser, så er der andre landmænd, der har det anderledes hårdt for tiden.

- Prisniveauet har været rigtig godt, og det er hårdt for svinebønderne, fordi foderpriserne er steget. Men jeg tror, planteavlerne har været glade for de ekstra penge, de har tjent, når vi ser på energipriserne lige nu, siger Holger Pedersen.

Selvom kunderne har haft en god høst, så melder Mollerup Mølle, at man godt kunne bruge endnu mere korn. Og det til trods for, at virksomheden sidste år fik forstærkning på det område i form af råvarechef Claudio Pelsen. Underskuddet har dog sin naturlige forklaring:

- Efter vi har valgt at bruge nogle flere kræfter på råvareområdet, så har vi også solgt noget mere, så vi er fortsat i kornunderskud og er fortsat aggressive kornopkøbere, fortæller Holger Pedersen.

Som afledt effekt af virksomhedens kornforretning, er Mollerup Mølle også begyndt at eksportere korn. Således kunne man i september skibe 13.500 tons korn ud fra Aalborg Havn, som var solgt til Spanien.

- Vi er ved at opføre et stort bulklager i Aalborg, som vi så småt er begyndt at bruge. Det kommer til at styrke vores logistik, fordi vi får mulighed for at tage de store skibe ind og transportere varerne mest effektivt. Og i forhold til bæredygtighed, så er søtransport noget bedre end lastbiler, siger Holger Pedersen.

De fire haller, der udgør det nye bulklager, skal efter planen stå færdige til maj 2023.