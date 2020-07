Fly-fyringer: Ansatte gik med til lønnedgang - men nu bliver folk i Sindal og Thisted fyret

NORDJYLLAND:Det er en sort sommer, som de ansatte på fly-værkstederne i Thisted og i Sindal er midt i. Coronakrisen har ødelagt det, der ellers gennem årtier har været en uafbrudt succeshistorie.

Tirsdag i denne uge er der gennemført fyringer på to nordjyske fly-værksteder, der drives af det familiejede danske flyselskab Sun-Air med hovedkontor i Billund.

Den administrerende direktør Kristoffer Sundberg oplyser til NORDJYSKE Medier, at fyringsrunde betyder "en voldsom reduktion i medarbejderstaben". Således må 87 ud af de sammenlagt 168 ansatte se sig om efter anden beskæftigelse. I Sindal er der en enkelt person, der mister sit job, mens der i Thisted er tale om hele 14 ansatte.

Med til historien hører, at de ansatte hos Sun-Air så sent som i marts gik med til en lønnedgang på 22 procent. Det har dog tilsyneladende ikke været nok til at undgå fyringerne.

Sun-Air blev stiftet i 1978 af Niels Sundberg. I dag er det sønnen Kristoffer Sundberg, der er administrerende direktør.

Så sent som i januar aflagde virksomheden - for 42. år i træk - et positivt regnskab. Ved den lejlighed var overskuddet på 9,3 millioner kroner og egenkapitalen var vokset til knap 130 millioner kroner.