Gylden mulighed for Great Dane-ansatte: Her kan de få job

NORDJYLLAND:En stor del af de tidligere ansatte hos Great Dane Airlines kan være på vej videre i nyt job. En af konkurrenterne mangler 150 ansatte og kaster nu snøren ud efter de tidligere ansatte i det nu krakkede flyselskab.

Således har det norske flyselskab Norwegian, der blandt andet flyver mellem København og Aalborg, indledt en charmeoffensiv overfor kabinepersonalet, der mandag modtog en fyreseddel.

- Vi skal rekruttere næsten 150 kabinefolk i løbet af det næste halve år. Generelt har vi ikke problemer med at få de folk, vi skal bruge, men branchen i Danmark er jo ikke så stor, og vi ved, at der er masser af virkelig dygtige folk i det nu tidligere Great Dane, som vi gerne håber at høre fra, siger Andreas Hjørnholm, kommunikationschef i Norwegian Danmark.

Norwegian har netop slået en stillingsannonce op, hvor man søger kabineansatte, og Andreas Hjørnholm fortæller, at man hen over vinteren ventes at ansætte 150.

- Vi vil selvfølgelig ansætte de mest kvalificerede uanset, hvem ens tidligere arbejdsgiver har været. Men vi har allerede et rigtigt godt indtryk af dem, der har været ansat hos Great Dane. Vores indtryk er, at de har gjort et godt stykke arbejde, siger han.

Mandag blev 70-80 ansatte i Great Dane Airlines fyret, da firmaet gik konkurs. Det tæller dog både flypersonale og ansatte i administrationen i Aalborg.

Særskilt ansøgning

I ansøgningsformularen, som lige nu er åben hos Norwegian, oprettes et særskilt rekrutteringsspor for netop Great Dane-ansatte.

- Det er folk, der har erfaring, de kender branchen ud og ind, er vant til at levere glimrende service til mange forskellige typer af kunder, og så har flere af dem været med til at bygge Great Dane op. Det er den type folk, vi leder efter nu, siger Andreas Hjørnholm.

De 150 nye ansatte hos Norwegian vil få base i København.

Baggrunden for, at Norwegian forsøger at ansætte næsten 150 kabinefolk er, at man det kommende år vil fordoble kapaciteten fra København – fra nu 6 fly til 10-12 fly i 2022.

Andreas Hjørnholm fortæller, at man i første omgang primært søger kabineansatte, da man har piloter, tidligere ansatte piloter, som man håber at ansætte i de ledige pilotstillinger.

- Men det kan være, at vi på et tidspunkt også kan få behov for flere piloter, siger han.

Ifølge dagbladet Børsen, er de tidligere ansatte fredag samlet hos deres tidligere direktør, Thomas Hugo Møller, og han vil orientere sine tidligere medarbejdere om opfordringen fra Norwegian.

- Det lyder meget positivt, siger han til dagbladet Børsen.