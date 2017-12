Flyselskab konkurs: Rejsebureau har fået travlt

AALBORG: Omkring 8000 danskere har frem til påske booket rejser hos Højmark Rejser i Ringkøbing - med det østrigske flyselskab Niki som forventet transportør.

Den forventning gik onsdag aften i vasken, da selskabet meddelte, at man var gået konkurs, og at driften dermed ophører pr. omgående.

- Vi fik den officielle besked fra Niki klokken 20.20. Klokken 20.40 lagde vi en besked ud på hjemmesiden til vores gæster. Vi har i dag haft nogle opkald fra bekymrede kunder, men alle er tilfredse med vores håndtering og vores information, siger direktøren for Højmark Rejser, John Brügmann.

Bureauet er omgående gået i gang med at finde alternative afgange til gæsterne, og direktøren forventer, at kunderne højst vil bemærke, at der står et andet logo på flyet end Nikis.

- Vores ønske er selvfølgelig, at kunderne berøres så lidt som muligt. Vi har fået fornem opbakning fra Aalborg og Billund Lufthavn, og jeg kan love, at vi finder alternative afgange. Afrejsedatoerne vil være de samme, men det kan være, at vi bliver nødt til at justere tidspunktet på dagen, siger John Brügmann.

De første gæster skal efter planen allerede af sted lørdag fra København og Billund, mens rejserne fra Aalborg Lufthavn først begynder i uge 3.

Ifølge direktøren er man allerede i gang med at forhandle med flyselskaber. Håbet er at få en aftale, der omfatter hele Højmark Rejsers pakke af rejser.

Bureauet har samarbejdet med Niki i 15 år.