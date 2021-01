Dette selskab øger flyvninger mellem Aalborg og København

NORDJYLLAND:Corona-pandemi og rejserestriktioner har lagt en kraftig dæmper på flytrafikken til og fra Aalborg Lufthavn.

Men der flyves stadig indenrigs på ruten Aalborg-København af hele tre flyselskaber: SAS, Norwegian og DAT.

Og DAT har nu besluttet at øge antallet af daglige afgange på ruten fra nu tre hver vej til fire fra mandag 25. januar.

Vi har fulgt ruteudviklingen tæt og kan se, at efterspørgslen er stigende Jesper Rungholm, adm. direktør, flyselskabet DAT

- Siden vores opstart på ruten mellem Aalborg og hovedstaden har vi oplevet en positiv opmærksomhed, og det er vi meget glade for, siger adm. direktør Jesper Rungholm fra DAT i en pressemeddelelse.

- Vi har fulgt ruteudviklingen tæt og kan se, at efterspørgslen er stigende. Vi har hele tiden haft et ønske om at indsætte flere afgange, og det er meget positivt, at vi under corona-situationen kan øge frekvensen. Vi øger antallet af afgange med 33 procent, tilføjer han.

P.t. har DAT tre flyafgange: En om morgenen, en om formiddagen og en eftermiddagen til København, samt en morgenafgang og to eftermiddagsafgange retur fra København.

Fra 25. januar vil der dagligt være to morgenafgange, en formiddagsafgang og en eftermiddagsafgang fra Aalborg til København med DAT samt to morgenafgange og to eftermiddagsafgange fra København til Aalborg, fremgår det af selskabets webside.

