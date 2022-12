Flyttede hele produktionen på fire måneder – nu pendler ansatte 1800 km

SVENSTRUP:Der er ikke noget at sige til, hvis Lasse Buhl Nielsen i år glæder sig ekstra meget til at gå på juleferie.

Som direktør for den online-baserede virksomhed Vinduesgrossisten har hans hverdag været vendt på hovedet, siden Putins tropper i februar gik ind i Ukraine. Men da branchemediet Wood Supply møder ham en tirsdag formiddag på kontoret i Svenstrup, tager Lasse Buhl Nielsen imod med kaffe og klassisk nordjysk sindighed.

- Nu har vi heldigvis set lyset for enden af tunnelen, og vi nærmer os så tæt på normaldrift som muligt på den korte bane, lyder åbningsreplikken.

Restriktioner på restriktioner

Hvor lang den korte bane er, vender vi tilbage til.

Først må man imidlertid forstå, hvilken opgave Lasse Buhl Nielsen og de 25 ansatte på kontoret stod overfor, da det umiddelbart efter invasionen stod klart, at vinduesproduktion i Belarus, hvor virksomheden ejede 50 pct. af sin eneste leverandør, fra juni ville være i strid med loven.

- Det var selvfølgelig restriktionerne, der var det helt store benspænd for os. Det allervigtigste var at opretholde leveringssikkerheden, og i første omgang syntes vi egentlig, vi havde meget godt styr på det, siger han med et skævt smil, der indikerer, at den vurdering snart måtte tages op til revision.

Det skete mere præcist, da endnu en restriktionspakke landede i april.

- Med de restriktioner blev det forbudt at gøre brug af russiske og hviderussiske lastbiler, og sådan foregik al vores transport fra øst mod vest. Med dags varsel var de biler forbudt i EU, og det ramte os hårdt, siger Lasse Buhl Nielsen, som i tre uger nærmest ikke kunne skaffe en transport.

Bilerne hobede sig bare op.

Endnu et benspænd

Spørgsmålet var, om produktionen skulle sættes på standby i en periode, men for Lasse Buhl Nielsen var det heller ikke et ønskescenarie i en situation, hvor man samtidig gik med restriktionsrelaterede flytteplaner.

- Så vi blev ved og havde 30 biler til at stå, før vi kunne begynde at køre noget hjem, fortæller han.

Hurtigt viste det sig dog svært at skaffe tilstrækkeligt med biler fra Polen og Litauen, og så måtte holdet hos Vinduesgrossisten igen til tegnebrættet.

- Hvor vi hidtil havde kørt en bil pr. ordre med en 95 elementer i snit, begyndte vi at fuldpakke bilerne i stedet. Det betød jo, at alt så skulle over Danmark, hvor vi skulle ompakke, men det setup havde vi ikke oppe at køre, så det skulle vi også lige have styr på, siger Lasse Buhl Nielsen.

I dag har Vinduesgrossisten fire medarbejdere på det nyetablerede lager i Nørresundby, og direktøren har ikke langt til smil, når han fortæller om forårets udfordringer.

Men der er ingen tvivl om, at pulsen i de måneder flere gange bevægede sig noget over det traditionelt nordjyske niveau.

- Vi fik mange forsinkelser i den periode, og medarbejderne har eddermame været spændt hårdt for. Samtidig skulle vi jo starte en ny produktion op – det havde vi egentlig regnet med at kunne gøre stille og roligt, men der var en hel del at se til i den periode.

Pendlertur på 1800 km

Det lykkedes at lægge lidt af produktionen ind hos IFN, den østrigske koncern der siden 2020 har ejet Vinduesgrossisten, og samtidig rakte Lasse Buhl Nielsen ud til Kasakhstans største glasfabrik.

- Der havde vi faktisk et rigtig godt netværk, og heldigvis havde de plads til os, så nu har vi fået nogle faciliteter der, hvor vi har flyttet maskiner ind og fået et velfungerende system op at stå.

Det velfungerende system – som Lasse Buhl Nielsen igen understreger begrænser sig til den korte bane – er ikke mindst velfungerende, fordi Vinduesgrossisten trods flytningen har kunnet fastholde en god del af erfaringen hos produktionsholdet.

Den første tid var hele 60 pct. af de ansatte nemlig velkendte ansigter, der blev kørt i rutefart mellem Belarus og Kasakhstan.

- I dag er vi nede på 40 pct., og i løbet af foråret forventer jeg, at vi kan trappe ned, så vi er nede på 6 nøglepersoner, der permanent er tilknyttet den nye produktion, fortæller han.

Nu er jeg ikke så skarp på den østeuropæiske geografi – hvor langt er der fra Belarus til Kasakhstan?

- Der er 1800 km, så der er et stykke vej. Vi har sådan en Mercedes Sprinter til at ligge og køre frem og tilbage hele tiden, men det var den eneste måde, det kunne lykkes på med så kort varsel, lyder det.

I midlertidigt mål

Når Lasse Buhl Nielsen i dag gør status, er konklusionen, at Vinduesgrossisten nu er, hvor virksomheden skal være på den føromtalte korte bane.

- Det setup, vi har fået lavet, er en holdbar løsning på den korte bane, men det er en midlertidig løsning, der både betyder længere leveringstid, og som ikke er så kosteffektiv, som den kunne være, forklarer han.

Derfor brygges der fortsat på et mere langtidsholdbart setup, men først venter en juleferie efter ni kaotiske måneder.

Virksomheden arbejder på at afhænde sin halvdel af fabrikken i Belarus.