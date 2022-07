Fødevaregigant vil også bruge Mormors navn: - Skal jeg bare give det fra mig?

KØBENHAVN:Hun har løbet flere end 75 maratonløb over hele verden, ultraløb i Amazon-junglen og på Madagascar, og tre gange har hun gennemført verdens hårdeste løb, det 250 kilometer lange Marathon Des Sables i Sahara.

Gitte Hansen, indehaver af caféen Mormors i Bredgade i København, er gjort af et særligt stof.

Alligevel har det chokeret hende, med hvilken styrke hun og den café, hun har drevet i 18 år, er blevet ramt af en veritabel shitstorm, efter at Nordjyske tidligere på ugen fortalte, hvordan hun via sin advokat har håndhævet retten til sit firmanavn overfor en række caféer over hele landet - blandt andet også i Nordjylland.

Mærket af mudderkastning

Det gælder især på caféens Facebookside samt på websitet Trustpilot, hvor forbrugere anmelder en virksomhed eller et brand.

- Jeg har nogle mentale ressourcer, jeg har udviklet under de løb, som jeg bruger lige nu. Men derfor er det selvfølgelig ikke behageligt at læse, at folk vil boykotte min butik, siger 58-årige Gitte Hansen, som senest fredag morgen stod op til, at en person har delt et foto af en sandwich med en lort i - og forbundet den med hendes café i Bredgade.

Gitte Hansen vil ikke uden kamp opgive retten til det navn, hun har brugt for sin café i 18 år - og som hun har en registreret ret til at bruge. Og hvis hendes tvist om navnet med Blume Food I/S, som er datterselskab til Dragsbæk A/S, der ejes af den norske fødevaregigant Orkla, skal give mening, er hun også nødt til at håndhæve retten til navnet overfor mindre erhvervsdrivende som hende selv. Foto: Jesper Thode Larsen

De eksempler er der mange af.

- Indtil videre kan jeg ikke mærke det på min forretning, men jeg bliver jo selv mærket af - og ked af - den mudderkastning. Jeg har brugt 18 år på at bygge min forretning op. Og på fire dage er det hele bare..., siger Gitte Hansen og laver en fløjtelyd.

Det sker i en telefonsamtale med Nordjyske, hvor hun løfter sløret for, hvorfor hun via sin advokat skrev til en lang række ejere af caféer og lignende med samme navn som den café, hun fik varemærkebeskyttet i august 2016.

Navnetvist med stærk aktør

Det gør Gitte Hansen for at beskytte sit firmanavn. Hvis ikke hun gør det, er hun bange for, at hun taber kampen mod en langt større og stærkere aktør, som også ønsker retten til at bruge navnet "Mormors" på sine produkter.

Netop nu sidder Gitte Hansen nemlig i en navnetvist med virksomheden Blume Food I/S, som ønsker at bruge navnet "Mormors" i forbindelse med en lang række produkter indenfor blandt andet stegefedt og spiselige olier, drikkevarer baseret på kaffe, kakao, te og chokolade samt drikkevarer baseret på grøntsager og frugt samt vitaminholdige drikke og alkoholfri drikkevarer.

Helt konkret har Blume Food I/S søgt Patent- og Varemærkestyrelsen om retten til at benytte "Mormors" i varegrupperne 29, 30 og 32. Retten til at bruge navnet "Mormors" i to af de tre varegrupper - nemlig 29 og 30 - er i forvejen registreret hos Gitte Hansen.

Blume Food I/S er et datterselskab til den nordjyske fødevaregigant Dragsbæk A/S i Thisted, der siden 1923 har produceret et bredt sortiment af fødevarer til såvel forbrugere som professionelle både i og udenfor Danmark - måske mest kendt er det smørbare produkt Bakkedal.

Dragsbæk A/S beskæftigede i 2021 136 medarbejdere og omsatte for 846 millioner kroner, men Thisted-fabrikken er en ren lilleput i sammenligning med virksomhedens norske ejere, Orkla Food Ingredients AS, som i 2021 omsatte for 36 milliarder danske kroner og beskæftigede flere end 21.000 medarbejdere over hele verden.

I bestyrelsen for såvel Blume Food I/S, Dragsbæk A/S samt Orkla (Dk) A/S sidder svenskeren Johan Anders Björn Clarin. Han tegner interessent-selskabet bag Blume Food sammen med Mogens Nielsen, mangeårig direktør for Dragsbæk A/S, som i dag er bestyrelsesformand i fødevarevirksomheden.

Mogens Nielsen ejer desuden en aktiepost på mellem 25 og 33 pct. i det firma, hans farfar, Carl Wilhelm Nielsen, grundlagde for snart 100 år siden.

- Jeg er jo oppe mod nogle kæmpe drenge med det bedste advokatfirma, konstaterer Gitte Hansen.

- De vil dele mit navn

Det var i februar 2020 - lige før coronakrisen for alvor brød ud - at Blume Food I/S ansøgte Patent- og Varemærkestyrelsen om ret til at bruge navnet "Mormors".

Gitte Hansen har drevet sin café i København i 18 uden ballade. Men retten til at bruge navnet "Mormors" har udløst både en shitstorm og en tvist med en fødevaregigant. Foto: Jesper Thode Larsen

- Og det er så åbenbart den, der har retten til det navn, som selv skal finde ud af det og komme med indsigelse, sådan som jeg nu har gjort. Hvilket også koster et klækkeligt beløb. Men jeg har jo ikke råd til at lade være med at prøve at beskytte mig selv, for ellers kan alting jo være lige meget, siger Gitte Hansen.

Hun forklarer, at Blume Food I/S ønsker såkaldt "sameksistens" omkring navnet.

- Det vil sige, at de gerne vil dele mit navn. Men altså - skal jeg bare give det fra mig? Mon de vil dele deres navn med mig - det tror jeg da ikke lige, de vil, siger den københavnske caféejer.

Ret til "Farmors" og "Bedstemors"

Christian Munk er administrerende direktør for såvel Blume Food I/S som Dragsbæk A/S. Nordjyske har forsøgt at få hans kommentar til navnetvisten med Gitte Hansen og hendes café i Bredgade, men det er desværre ikke lykkedes.

Christian Munk er på ferie og først tilbage på kontoret i starten af næste uge, har Nordjyske fået oplyst.

Det er nu op til Patent- og Varemærkestyrelsen, som hører under Erhvervsministeriet, at behandle sagen om, hvem der må bruge navnet "Mormors".

Selve sagsbehandlingen går først i gang, når begge parter i en såkaldt indsigelsessag har haft mulighed for at blive hørt og tale sin sag. Derfra tager sagsbehandlingen normalt mellem to og tre måneder, før Patent- og Varemærkestyrelsen træffer en afgørelse.

Hvis parterne i en navnestrid herefter fortsat er uenige, kan sagen ryge videre til Ankenævnet for Patenter og Varemærker, Sø- og Handelsretten eller direkte til domstolene.

Imens kan Nordjyske oplyse, at Blume Food I/S har sikret sig ret til at benytte varemærkenavnene "Farmors" og "Bedstemors".