Først mistede han arbejdsglæden og kvittede sit job - nu har Henrik solgt livsværket

AALBORG:Henrik Baasch frygtede at blive en sur, gammel og trist mand. Sådan er det ikke gået, og det kan han i sidste ende kun takke sig selv for.

I mere end 25 år har Henrik Baasch været administrerende direktør og eneejer af Timeplan, der i dag leverer personaleadministration til 400 virksomheder i mere end 25 lande. Det førte sidste år til et overskud på knap 18 millioner kroner.

I dag er han hverken direktør eller eneejer. Til gengæld er han glad.

I 2018 trådte han tilbage som administrerende direktør. Arbejdsglæden var forsvundet for nordjyden i takt med, at mængden af administrative arbejdsopgaver steg, og virksomheden blev mere global.

- Jeg tabte arbejdsglæden, fordi jobbet for mig ikke var så spændende og sjovt mere. Hvis jeg blev siddende, frygtede jeg at blive en sur gammel mand, der drev virksomheden i den forkerte retning, siger Henrik Baasch.

Direktørjobbet har han skiftet ud med en række private investeringer og nogle ejendomme. Derudover hygger han sig, fortæller han.

- Jeg havde to muligheder: Enten at sælge virksomheden eller at finde en ny direktør. For det ville være ulideligt at prøve at kæmpe mig op og prøve at få gnisten og lysten tilbage. Arkivfoto: Mette Nielsen

Nu er han gået skridtet videre og solgt 75 procent af sit livsværk til den hollandske kapitalfond Main Capital Partners. Nordjyden fortsætter som minoritetsaktionær og bestyrelsesmedlem.

Men hvorfor ikke bare give afkald på det hele?

- Det er trods alt mit barn, siger Henrik Baasch, der stiftede virksomheden i 1995.

- Jeg vil gerne følge virksomhedens videre færden de næste mange år. Jeg er spændt på at se, hvordan planerne og de nye ressourcer bliver eksekveret.

Bliver åndet i nakken

Det er altså ikke kærligheden eller den manglende arbejdsglæde, der har ført til salget af livsværket. Det er derimod selvindsigt.

Stifteren er af den opfattelse, at han har båret projektet så langt, som han kunne. Konkurrenterne ånder virksomheden i nakken, og derfor er der et behov for at få nye kompetencer og ressourcer ind.

- Hvis vi skal blive ved med at tage markedsandele, kræver det, at vi har mere erfaring at trække på, et større netværk og større sparring end det, vi kan give os selv her i Nordjylland, siger Henrik Baasch.

- På de punkter kan jeg ikke tilføre ledelsen mere nu. Der skal ny viden til omkring håndtering af internationale kunder og det internationale marked, og det kommer kapitalfonden med i form af en ny bestyrelse og nye mennesker.

Et nyt lokomotiv

Beslutningen om at træde tilbage som direktør har givet et godt afkast, mener stifteren.

Virksomheden har under den nye direktør, Rex Archard Clausager, de seneste tre år vækstet og udviklet sig som planlagt. Det har også bidraget til at stille Henrik Baasch i en bedre salgssituation.

Der var mange om buddet, men salget endte i sidste ende med at gå til Main Capital Partners.

Investorerne har i mere end 20 år beskæftiget sig med opkøb af softwarevirksomheder. I dag har gruppen investeret i mere end 150 selskaber med en sammenlagt værdi på over 16 milliarder kroner.

Henrik Baasch fortsætter som bestyrelsesmedlem og vil den vej bidrage til, at virksomheden kommer godt videre med stifterens input.

- Jeg har kendskab til virksomhedens historie og de mange seriøse medarbejdere, der er i firmaet. På den måde håber jeg fortsat på at spille en rolle, og at der bliver brug for mig den vej rundt, siger Henrik Baasch.

- Nu kommer der et nyt lokomotiv ind, og tingene kommer til at køre hurtigere fremover.

Ifølge Main Capital Partners hjemmeside har de selskaber, som gruppen har investeret i, skabt mere end 9.000 jobs. Hvorvidt overtagelsen vil kaste arbejdspladser af sig i Nordjylland, vil tiden vise.

Det er uvist, hvad salgsprisen for 75 procent af aktierne i TimePlan A/S har været.