Louise tiltrækker kunder fra hele landet

SKØRPING:- Nu tager vi hul på en af de basser, der fik mig meldt, siger Louise Wittendorff Dam om en ost.

- Så er det en af dem, vi skal have, svarer Martin Andersen fra Munkebo på Fyn.

Han besøger St. Brøndum Ostebutik sammen med sin kone Bette Poorthuis. De er på ferie i det nordjyske, og har længe planlagt et besøg hos ostebutikken - og deres interesse er ikke blevet mindre af den seneste tids medieomtale.

Bag dem står en kø på seks personer, hvoriblandt enkelte har fundet vej på grund af det voldsomme kontrolbesøg. Køen vokser sig større i takt med antallet af smækkende bildøre, der kan høres gennem døren fra byens hovedvej. Kunderne tæller alt fra lokale til fynboer og sjællændere.

Antallet af kunder stresser dog ikke Louise, der tager sig god tid med sin ekspedition. Hun smider den føromtalte famøse ost på en af hylderne bag disken.

- Den skal have lov til at ligge der og løbe ned af væggene, siger hun, inden hun forsvinder ud i baglokalets kølerum for at finde flere oste.

- Den er cirka et år over date. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Shit, siger Louise Wittendorff Dam og griner. De fleste i butikken kender heldigvis modningsprocessen for ost. Foto: Bente Poder

En ironisk distance

Efter sidste uges dramatiske kontrolbesøg følte Louise Wittendorff Dam sig nødsaget til at lukke butikken i et par dage.

Det lader til at have hjulpet hende. Hun er i hvert fald i stand til at bevare en ironisk distance til forløbet, da hun vender tilbage fra kølerummet for at dele smagsprøver ud.

- Husk nu, at den kommer lige fra køl, hvilket godt kan påvirke smagen og oplevelsen. Jeg må jo ikke skrue op for temperaturen eller lade osten stå fremme, siger hun og griner.

Efter at have færdiggjort sin første ekspedition er det tid til at ekspedere en stamkunde. Det lader Michael til at være ud fra den jargon, som han og ostehandleren Louise har imellem sig.

- Du bestiller heller ikke andet end at holde fri, siger Michael med henvisning til de sidste par dages lukning.

- Hold din kæft, Michael, svarer hun tilbage, inden hun leder efter de oste, han skal bruge.

- Du er så sej

Efter Michael har fået sine varer, bliver den ironiske distance forvandlet til en seriøs nærhed for det, der skete for en uge siden hos den selvstændige ostehandler.

En kvinde kommer op til skranken med sin mand.

- Vi føler med dig. Du er så sej. Der er intet at sige til, at du var nødt til at trække stikket, siger kvinden.

- Det er, som det er, og det bliver, som det bliver, siger Louise og trækker på skuldrene.

Manden til kvinden rømmer sig.

- Ja, hvad var det nu lige, jeg skulle have, spørger han.

- Det ved jeg da heller ikke. Det var da dig, der kom herind, siger Louise og griner.

Der bliver uddelt smagsprøver på alt fra klassisk manchego til engelsk mugoste, der er blandet med rødvin. Hverdagen ligner atter sig selv i St. Brøndum Ostebutik.