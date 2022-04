Fond bliver eneejer af Det Nordjyske Mediehus

AALBORG:Som et led i den fortsatte transformation af Det Nordjyske Mediehus har Aalborg Stiftstidendes Fond via aktieselskab Aalborg Stiftstidende indgået en aftale om overtagelse af minoritetsaktionærernes ejerandele i Nordjyske Holding A/S.

Der er tale om overtagelse af ejerandele fra Vendsyssel Tidendes Fond og Aalborg Medieselskab af 2002 ApS, der begge har været en del af ejerkredsen gennem flere år. Der har altid bestået et godt samarbejde i den hidtidige ejerkreds, men nu er tiden kommet til at sikre en entydig og stringent ejerstruktur, udtaler formand for Aalborg Stiftstidendes Fond, Jørgen Kjær Jacobsen.

- Med overtagelsen sikres et enkelt, agilt og entydigt ejerskab til gavn for den fortsatte udvikling og transformation af Det Nordjyske Mediehus. Aalborg Stiftstidendes Fond er en erhvervsdrivende fond. I den egenskab er det fortsat vores opgave at sikre en langsigtet udvikling af medieaktiviteterne i overensstemmelse med fundatsen samt definere og udøve det aktive ejerskab, siger Jørgen Kjær Jacobsen.

Han oplyser, at Aalborg Stiftstidendes Fond som et første initiativ vil fastlægge aktiviteter, der kan understøtte den strategiske ambition for Det Nordjyske Mediehus. De to hidtidige minoritetsaktionærer udtaler, at der er tale om en rettidig overdragelse af ejerandelene til gavn for alle parter.

- Vendsyssels Tidende Fond får nu mulighed for at forfølge egne formål i højere grad. Vi har haft glæde af at være en del af Det Nordjyske Mediehus, og vi ønsker såvel Aalborg Stiftstidendes Fond som alle ledere og dygtige medarbejdere i mediehuset god vind i fremtiden, siger Vibeke Haaning, formand for Vendsyssel Tidendes Fond.

Aalborg Medieselskab af 2002 ApS, der har flere faglige organisationer og lokale organisationer i sin ejerkreds, oplyser, at der er indgået en fremsynet og attraktiv aftale om overdragelse.

- Det giver medieselskabet og dets ejere mulighed for at overveje nye tiltag for fremtiden, og vi ønsker Det Nordjyske Mediehus held og lykke på den videre færd, siger Bo Jørgensen, formand for Aalborg Medieselskab af 2002 ApS.

I forlængelse af overtagelsen foretages en gennemgribende justering i koncernstrukturen til en mere enkel struktur.