Efter massefyringer gik topcheferne: Nu udtaler formanden sig

AALBORG:Chokudmeldingen om fyringer af 50 ansatte hos Gomspace i denne uge kom oven i, at adm. direktør, Niels Buus trak sig efter ni år som topchef. Samtidig trak bestyrelsesformanden sig også tilbage af helbredsmæssige årsager, oplyste Gomspace onsdag.

- Det er ikke den bedste timing, men det er rent tilfældigt. Vores formand er blevet alvorlig syg og Niels Buus er blevet 65 år og ønskede også at stoppe. Det har intet med fyringerne at gøre, siger Jukka Pekka Pertola, tidligere næstformand og konstitueret formand i bestyrelsen for Gomspace.

Jukka Pekka Pertola, konstitueret bestyrelsesformand, Gomspace. PR-foto PR-foto

I oktober sidste år meddelte Gomspace ellers, at der ikke ville ske fyringer. Men mandag i denne uge kom de altså alligevel. En enkelt stor kunde, som udgjorde halvdelen af Aalborg-virksomhedens årsomsætning, blev afgørende.

- Det var en ganske stor, industriel kunde, der nægtede at betale. Vi troede, vi kunne finde en løsning, men efterhånden stod det klart, at det kunne vi ikke. Derfor blev vi nødt til at reagere. Vi havde for høj kapacitet i virksomheden og var nødt til at skrue lidt ned. Vi var nok for optimistiske dengang, siger Jukka Pekka Pertola.

Når fyringsrunden er effektueret har Gomspace cirka 120 ansatte.

Mål om 700 ansatte

Gomspace udvikler og producerer nanosatellitter på størrelse med skotøjsæsker, som er langt billigere at sende op i rummet end traditionelle satellitter.

Gomspace har tidligere meldt ud, at ønsket er at vokse til 700 ansatte. Det mål har virksomheden fortsat. Det skal opnås ved blandt andet at gøre små satellitter lige så pålidelige som biler og sælge dem på abonnement.

Ifølge bestyrelsesformanden bevarer Gomspace et positivt syn på fremtiden. Han ønsker ikke at udtale sig om, hvornår der vil ske ansættelser igen, men understreger, at markedet har et enormt vækstpotentiale:

- Vi er i et meget volantilt marked, der går op og ned. Der er vanskeligheder her og der, men det er et spændende marked med store muligheder, siger Jukka Pekka Pertola.

Gomspace er ikke i økonomisk fare. I december 2022 modtog Gomspace et lån fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB) på 134 millioner kroner (18 millioner euro) til forskning og udvikling.

EIB er EU's fælles bank, der på gunstige vilkår finansierer projekter, som fremmer vækst og beskæftigelse i EU.

I marts 2022 købte den britiske milliardær Peter Hargreaves desuden 20 procent af Gomspaces aktier for 73 millioner kroner. Han er indstillet på at investere yderligere i virksomheden de kommende år.