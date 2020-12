Fornem erhvervspris: Brønderslev-virksomhed blev Nordjyllands bedste

NORDJYLLAND:Hvis der onsdag aften bliver skålet i champagne i Brønderslev, så må det være helt på sin plads. Der er nemlig i den grad noget at fejre hos virksomheden Green Instruments A/S.

Virksomheden har over de seneste år gennemgået en imponerende vækstrejse, og det fik onsdag aften fornem anerkendelse ved årets udgave af kåringen "Entrepreneur Of The Year". Prisen gives for at skabe vækst og udvikling i kombination med, at entreprenøren også er en rollemodel for den kommende generation. Og i den øvelse er Green Instruments A/S altså tilsyneladende bedst i Nordjylland.

Brønderslev-firmaet udvikler og fremstiller blandt andet sensorer til måling af røggas, vandanalyse og sikkerhedsudstyr til skibe. De leverer udstyr til en bred vifte af både landbaseret og maritim industri.

Titlen som regionsvinder i Nordjylland betyder, at folkene fra Brønderslev samtidig er nordjysk repræsentant i landsfinalen, der afvikles 21. januar.

Fakta om Entrepreneur Of The Year Det er revisions- og rådgivningsfirmaet Ernst & Young - også kendt som EY - der står bag Entrepreneur Of The Year. Konkurrencen er en hyldest til de dygtigste og mest innovative vækstskabere. Entrepreneur Of The Year arrangeres i mere end 60 lande og er dermed verdens største vækstkonkurrence, der internationalt afholdes for 34. gang i år. Vinderen kåres ikke kun ud fra virksomhedens evne til økonomisk vækst, men ud fra en vurdering af flere parametre, blandt andet entrepreneurens rolle, værdier, ledelse og samfundsmæssige engagement. De stærkeste danske kandidater deltager i regionskåringerne 2. december - hvorefter landsvinderen kåres 21. januar 2021 i København. Vinder af EY Entrepreneur Of The Year 2019 var Kvadrat. VIS MERE

Hvem kan deltage i hovedkonkurrencen ved Entrepreneur Of The Year? For at deltage skal entrepreneuren være ejer/medejer af et dansk aktie- eller anpartsselskab og have haft det overordnede ansvar i mindst to år. Selskabet må gerne være børsnoteret. Virksomheden skal have eksisteret i mindst tre år og ved udgangen af det seneste regnskabsår have minimum 20 ansatte og vækst i antallet af ansatte i forhold til det foregående regnskabsår. Virksomheden skal have haft minimum 15 procent vækst i bruttoavance eller i omsætning i det seneste regnskabsår, og det seneste regnskab skal udvise en positiv egenkapital og et positivt resultat. EY gennemgår samtlige danske virksomheder med undtagelse af virksomheder under 20 ansatte, offentligt ejede selskaber og dem med udenlandsk majoritetsejerskab. Kandidaterne præsenteres derefter for en uafhængig jury, der kårer de regionale og nationale vindere. VIS MERE

I onsdagens regionsfinale fik Green Instruments A/S konkurrence af fire andre nordjyske virksomheder - Arne Andersen Vrå A/S, Drinx ApS, Luksusbaby A/S og Smart Lift A/S.

Men det blev altså Green Instruments A/S, der løb af med sejren - og det blev begrundet på følgende måde af juryen:

- Dette års vinder i Region Nord er stærkt innovativ i sin produktudvikling, og virksomheden har skabt flotte vækstrater. Juryen peger på, at der her er tale om en stærk fortælling, godt købmandskab og et forbillede på entreprenørskab. Juryen lægger også vægt på, at dette års vinder har gjort det flot internationalt, og at virksomheden er med til at reducere en væsentlig klimabelastning. Entrepreneuren har i høj grad formået at tiltrække de rette medarbejdere og skabe et godt arbejdsmiljø og engagerer sig samtidig aktivt både lokalt og internationalt inden for branchen, lød det fra jurymedlem Claus Christensen, der samtidig er adm. direktør i HCH A/S.

På grund af coronasituationen blev prisoverrækkelsen afviklet digitalt - men efter kåringen af Green Instruments A/S blev direktør Oluf Sigh ringet op for en umiddelbar kommentar:

- Kom det bag på dig, at I vandt, spurgte TV 2 News-værten Charlotte Beder, der var konferencier ved showet.

- Naarrj, det vil jeg ikke sige. Vi havde da nok en anelse, for vi har gjort det godt i 2019 med en rigtig god omsætning. Vi har været innovative og har haft de rigtige produkter til det marked, vi har været i, lød det fra Oluf Sigh, der ikke lagde skjul på, at det dog også har krævet mod i processen.

- Vi har turdet udvikle produkter - også selvom der ikke lige var et marked til dem, da vi startede, fortalte han.

Adspurgt, om han tror på nordjysk succes ved landsfinalen sagde Oluf Sigh:

- Det vil jeg da håbe. Det satser vi på. Godt nok er vi nordjyder, men vi må også godt være lidt optimistiske.

Ved showet var der i øvrigt også positiv opmærksomhed til de tre nordjyske virksomheder Ambolt ApS, Blue World Technologies ApS og Vinorage ApS.

De tre nordjyske iværksættere - som over de seneste dage er beskrevet i artikler hos NORDJYSKE - er alle kvalificeret til den såkaldte startupkategori ved landsfinalen 21. januar. Så de skal altså sammen med Green Instruments A/S kæmpe for hæder til Nordjylland.

I selve hovedkonkurrencen skal Green Instruments A/S op imod de andre regionsvindere. Det er SkatePro ApS (Midtjylland), Nic. Christiansen Gruppen A/S (Syd- og Sønderjylland), Carl Hansen & Søn A/S (Fyn), European Energy A/S (København) og Gubra ApS (Sjælland).

- Det er en grundig gennemgang og lange diskussioner i den uafhængige jury, der ligger bag kåringen af både finalister og vindere. I hele landet er der dygtige virksomhedsejere, som gør en forskel, og vi ser frem til en rigtig spændende landsfinale, der samler de bedste, siger Søren Smedegaard Hvid, partner i EY og direktør for Entrepreneur Of The Year i Danmark.

Vinderen af landsfinalen skal repræsentere Danmark i EY World Entrepreneur Of The Year. Alle finalisterne er desuden i spil til at vinde kategorierne "Innovation", "Sustainability" og "Muligheder i modgang". Ved landskåringen findes også vinderne i specialkategorierne "Social Entrepreneurship – Future Impact", "Life Sciences" - og altså også startup-kategorien.

Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at Green Instruments også i 2019 opnåede hæder i konkurrencen. Ved den lejlighed hjemtog Brønderslev-virksomheden ved landsfinalen af Entrepreneur Of The Year sejren i kategorien "Innovation".