Fornem erhvervspris: Brønderslev-virksomhed blev Nordjyllands bedste

Brønderslev-virksomheden Green Instruments A/S - her repræsenteret ved direktør Oluf Sigh - blev nordjysk regionsvinder af Entrepreneur Of The Year. Bemærkelsesværdigt er det i øvrigt, at dette foto er et arkivbillede. Det skyldes nemlig, at Green Instruments også i 2019 opnåede hæder i konkurrencen. Ved den lejlighed hjemtog Brønderslev-virksomheden sejren i specialkategorien "Innovation".Arkivfoto