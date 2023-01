Forpagter af kendt fiskerestaurant giver op

BLOKHUS: Forpagter af Blokhus Fiskerestaurant, Olav Bergsøe Pedersen, var en af de restauratører, der i 2021 efter coronarestriktionernes lempelse holdt igen med at åbne sin restaurant.

Nu lader det til, at hans restaurant på intet tidspunkt kommer til at åbne i det nye år.

Selskabet bag restauranten, der på sit højeste beskæftigede 29 fuldtidsansatte, er taget under tvangsopløsning. Det sker som en konsekvens af, at selskabet er uden direktør.

Olav Bergsøe Pedersen er ejer af selskabet, og indtil for ganske nyligt var han også direktør. Kort før jul sidste år valgte han at fratræde som direktør uden en afløser.

Forpagteren bekræfter, at restauranten er lukket. Han ønsker dog ikke at uddybe hvorfor.

- Jeg er fratrådt som direktør. Så det er sådan set det. Jeg vil helst ikke melde noget ud, eftersom jeg ikke helt selv er klar over, hvordan det kommer til at forløbe, og hvad der skal ske, siger Olav Bergsøe Pedersen.

Aldrig en god forretning

Olav Bergsøe Pedersen overtog forpagtningen af restauranten i 2018. I den forbindelse stiftede han selskabet Blokhus Fiskerestaurant ApS, der for nyligt ændrede navn til Selskabet af 21122022 ApS.

En gennemgang af regnskaberne viser, at det aldrig blev den økonomiske succes, som forpagteren formentlig havde håbet på.

Alle fire regnskabsperioder endte med at give underskud, der svingede mellem 11.000 kroner og 243.000 kroner. Og selvom bruttofortjenesten voksede år for år, fulgte bundlinjen aldrig med. Tværtimod.

En mangemillionær-investering

Det er ikke første gang, at en forpagter giver sig i kast med at drive fiskerestaurant på adressen. Men det bliver heller ikke den sidste.

Ejendommen er ejet af mangemillionæren og lokalpatrioten John Andersen. Han fortæller, at han allerede er i gang med forhandlinger med potentielle nye forpagtere.

- Jeg kan ikke rigtigt løfte sløret for så meget endnu, fordi vi er i gang med at forhandle nogle aftaler på plads. Men restauranten skal nok komme til at køre igen - formentlig til påske og under nogle nye faner, siger John Andersen.

Men du er sikker på, at restauranten kommer i gang igen?



- Ja, ellers lukker vi selv op.

Lokalpatrioten har allerede sat handling bag ordene. For få dage siden stiftede han et nyt selskab med navnet Blokhus Fiskerestaurant ApS på restaurantens adresse Strandvejen 2 i Blokhus.

Blokhus Skulpturpark er en af mange John Andersen-investeringer i Blokhus. Arkivfoto: Henrik Bo

Adressen er blot en af mange investeringer, som John Andersen har foretaget i Blokhus siden 2011. Her blev han i en byttehandel ejer af en række ejendomme i området, og siden har investeringerne grebet om sig.

Han er blandt andet også ejer af Blokhus Skulpturpark, der hvert år er en stor turistattraktion og sidste år gjorde feriebyen verdenskendt.

For nyligt udvidede storinvestoren sin portefølje af investeringer, da han købte en stor grund med tilhørende bygninger fra en nedslidt maskinfabrik i Nørresundby. Planen er, at adressen på sigt skal huse mange nye jobs.