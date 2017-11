Forskudsopgørelse: Boligejere risikerer skattesmæk

HELE LANDET: For 100.000 boligejere venter der en ubehagelig overraskelse, hvis ikke de får rettet deres forskudsopgørelse, som nu ligger klar på Skats hjemmeside. Det skriver Finans.dk.

Det er især tre grupper af boligejere, som bør holde øje med deres forskudsopgørelse.

- For det første boligejere, der har omlagt deres fastforrentede lån i 2017. For det andet boligejere med F5-lån og for det tredje alle de danskere, der har købt eller solgt fast ejendom i 2017. I modsat fald risikerer de et skattesmæk, siger Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit til Finans.dk.

I kroner og ører risikerer en boligejer, som har konverteret et lån på en million kroner med en fast rente på fire procent til et lån med en rente på to procent at få et skattesmæk på 6.400 kroner, viser beregninger, som Nordea Kredit har foretaget.

Se flere beregninger på Finans.dk

Boligejere som har belånt boligen med F1, F3 og Kort Rente-lån kan også have gavn af at se forskudsregistreringen efter i sømmene, men der er risikoen for skattesmæk begrænset.