Forstå den hurtigt voksende discountkæde, som nu indtager Nordjylland

NORDJYLLAND:Den beskrives som Sveriges hurtigst voksende discountkæde med et sortiment, der minder om en blanding mellem Harald Nyborg, T. Hansen og Flying Tiger – bare større.

Nu er den succesrige kæde ved navn Dollarstore for alvor klar til at indtage Danmark – og det bliver med Nordjylland som spydspids.

Onsdag kunne Nordjyske fortælle, at Dollarstore fra oktober vil leje sig ind i 3.100 kvm i Brønderslev. Samtidig har Dollarstore kig på en lige så stor grund på Frederikshavnsvej i Hjørring.

Men hvad er det for en svensk mastodont, som er i færd med at etablere sig i det nordjyske?

- Dollarstore er ikke et koncept, der findes i Danmark. Vi minder nok lidt om en blanding af Tiger of Copenhagen og Harald Nyborg - bare større, har kædens direktør, Thomas Jellum, forklaret til Ekstra Bladet.

Her ses den grund, hvor der i fremtiden skal ligge en Dollarstore i Brønderslev. Butikken bliver en anelse større end den Harald Nyborg, som er beliggende ved siden af. Foto: Blue Capital

Steder, man kan køre til

Dollarstores butikker er store udvalgsvarebutikker på over 3.000 kvm. Ikke den slags man placerer på gågaden eller i et storcenter.

- Beliggenhedsmæssigt kan man sammenligne os med Ikea eller T. Hansen. Det skal være et sted, man kan køre til, lyder det fra Thomas Jellum.

Dollarstore åbnede sin første butik i Sverige i 1999. De senere år er kæden vokset eksplosivt til næsten 120 butikker med en samlet omsætning på næsten 4 milliarder svenske kroner.

Den fremadstormende kæde sælger kosmetiske varer til personlig pleje og husholdnings- bolig- og haveudstyr til lave priser.

Dermed skal Dollarstore blandt andet også konkurrere med en anden meget succesrig butikskæde, Normal. Direktør i Normal, Torben Mouritsen, siger til erhvervsmediet Finans, at han holder godt øje med sin kommende konkurrent.

- I forhold til vores sortiment er der et begrænset overlap, men vi følger da med i, hvilke priser Dollarstore sælger varerne til i Danmark, siger Torben Mouritsen og sammenligner Dollarstore med kæden A-Z, som engang havde en stribe varehuse i Jylland, men nu kun er at finde i Hjørring.

PR-foto: Dollarstore

Blev afvist første gang

Dollarstores butik i Brønderslev bliver så vidt vides den første i Danmark. Men langt fra den sidste. Kæden har en ambition om over de kommende år at etablere sig i 50 danske byer.

De første tilnærmelser til et dansk indtog skete allerede sidste år, men da blev det afvist. I Holbæk sagde det lokale klima- og miljøudvalg nej til, at svenskerne måtte flytte ind i en forladt Silvan i det lokale megacenter.

Ifølge direktør Thomas Jellum, som i øvrigt er dansker, har Dollarstore særligt kig på det jyske, men det bliver formentligt under et andet navn og logo. Der findes nemlig allerede en mindre kæde i Danmark med navnet DollarStore.

Den har butikker i København, Glostrup, Solrød Strand og Vordingborg.

Derfor er det muligt, at den svenske kæde satser på navnet BIG-Dollar i Danmark for at undgå en konflikt. Det fortalte Jesper Rask, investerings- og kunderådgiver i Blue Capital, som står bag udbuddet af Dollarstore-ejendommen i Brønderslev, onsdag til Nordjyske.

PR-foto: Dollarstore

Kæde med dansk islæt

Dollarstores danske direktør, Thomas Jellum, har siddet på posten siden i fjor. Han afløste en anden dansker, Bent Holm, der inden sin frivillige afgang nåede at blive kåret til den mægtigste mand i svensk detailhandel.

Thomas Jellum har tidligere arbejdet som divisionschef i Legoland og direktør for Bonbon-Land – og har ligeledes en fortid i Netto som landedirektør i Nettos afdelinger i Danmark, Polen og Storbritannien.

Også forgængeren Bent Holm har en fortid i Netto. Og generelt tyder noget på, at Dollarstore har en forkærlighed for danskere med Netto-blod i årerne.

Nettos tidligere landedirektør Brian Seemann Broe blev i november 2020 ansat som driftsdirektør i den svenske discountkæde.