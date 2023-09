Jimmy Nielsen sagsøgt for endnu et millionbeløb

AaB-legenden Jimmy Nielsen skylder i forvejen millioner.

Og nu lader hans gæld til at vokse sig endnu større.

For den 46-årige nordjyde er netop blevet stævnet for endnu et millionbeløb.

Det fremgår af Statstidende.

De fleste kender eksil-nordjyden som fodboldmålmand og -træner.

Men ved siden af karrieren opstod en idé om at investere i ejendomme.

Den idé er årsagen til den nu kendte og betændte milliontvist.

En milliontvist, som Jimmy Nielsen lader til at ignorere til fulde.

Satsede og undlod at betale