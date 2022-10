Fra 15 til 80 medarbejdere på to år - nu skruer de ned for væksten for at blive endnu dygtigere

HOBRO:Simon Falentin Olesen, direktør hos ByFlou, der sælger alt lige fra tøj og smykker til møbler og diverse dekorative ting til hjemmet, viser rundt i de nyistandsatte lokaler på Jyllandsvej i Hobro.

- Det roder stadig lidt, siger han, og peger i retning af de flyttekasser, der står midt på gulvet. Flytningen af lager og administration har været noget tid undervejs, og direktøren forklarer, at det er sket, efterhånden som lokalerne er blevet færdige. Derfor er de endnu ikke helt på plads.

Gider ikke hjemmearbejde

Med lige godt 3000 kvadratmeter er der god plads til både varer og medarbejdere. Og sådan skal det være, fortæller Simon Falentin Olesen.

- Vi er gået fra 15 medarbejdere til 80 i løbet af de sidste to år. Det er en ret voldsom vækst. Det har været sindssygt sjovt, men det har også gjort, at vi har skullet tænke meget i, hvordan vi gør det her til en attraktiv arbejdsplads for personalet.

Derfor spiller indretningen af de nye kontorer en stor rolle for Simon Falentin Olesen. Der er lyst, åbent og ikke for mange ting på væggene. Han fortæller, at det har bidraget positivt til medarbejdernes velbefindende og lyst til at gå på arbejde.

Det nye domicil fungerer næsten som et stort udstillingsvindue, for alle møblerne er nogen, der kan købes på webshoppen. Foto: Bo Lehm

- Det er helt vildt, det overskud det har givet til personalet at flytte i bedre lokaler. Selv lyset er der tænkt på. Vi sad i spots ovre i det gamle og folk havde ondt i hovedet hele dagen, men efter vi er kommet herover, er der ikke nogen, der har ondt i hovedet mere, fortæller Simon Falentin Olesen.

Det betyder også, at selvom der er mulighed for at arbejde hjemme, er der ikke ret mange, som gider det. Medarbejderne vil hellere møde ind på kontoret, og Simon Falentin Olesen er glad for, at der hersker en positiv mentalitet omkring det.

- Vi har også sørget for en god frokostordning med forholdsvis meget økologi, tilføjer han med et smil.

Dårlig med vilje

På trods af de seneste års forskellige kriser, har ByFlou formået at vækste. Om det er held eller forstand er ikke til at sige, men Simon Falentin Olesen er sikker på, at det skyldes medarbejdernes evner til, at se ind i tidens tendenser.

- Vores indkøbsansvarlige har været mega gode til at få de rigtige produkter ind på de rigtige tidspunkter. Og vi har fået de rigtige folk ind på det rigtige tidspunkt, som har formået at gå fra blæksprutter til specialister, siger han.

At væksten så ikke har været lige så stor, som de forgangne år, er et bevidst valg, forklarer Simon Falentin Olesen.

- Vi har bevidst skruet lidt ned for væksten, for at tage et år, hvor vi bliver dygtige til vores arbejde. Lige nu er der mange ting, som vi er dårlige til, fordi vi har valgt kun at være 50 procent gode til det. Vi forbedrer os hele tiden lidt, i stedet for at tænke en luksus løsning ind fra start, så tænker vi måske kun 30 procent ind fra start, og når vi når derhen, så bygger vi på.

Foto: Bo Lehm

Mere end en butik

Simon Falentin Olesen er uddannet grafiker og indrømmer, at han egentlig ikke har ret meget forstand på butiksdrift. Derfor er han glad for at have ansat en, som er mere kompetent på det område.

- Vi har ansat en retail manager, som havde ansvaret for alle Lego-butikker før. Vi har ambitioner om, at skulle have flere butikker, så vi har valgt at ansætte fra øverste hylde. Der er sikkert en hel masse af det, jeg har gjort, der er helt forkert, så det er fedt at få en ind, som har den erfaring, siger han.

Selvom den fysiske butik kun står for 10 procent af omsætningen, og over halvdelen af online-kunderne er udenlandske, så tror Simon Falentin Olesen på, at fysiske butikker kan noget, som webshoppen ikke kan. Her kan man nå kunderne på en anden måde og give oplevelser. Samtidig er det muligt at afholde arrangementer.

ByFlou vil dog også udvide online, hvor der er et ønske om, at producere eget indhold. Derfor skal en del af de nyerhvervede kvadratmeter bruges på et fotostudie. En rigtigt kreativ legeplads, som direktøren kalder det.

- Vi drømmer om at blive et univers, lyder det fra Simon Falentin Olesen, der forklarer, at ByFlou sælger mere end bare varen.

- Vi sælger ikke kun produktet, vi sælger også historien bagved. Og vi tror på, at alle de produkter vi sælger, er nogle, man skal have lyst til at ens børn arver. Vores fællesnævner er, at vi gider ikke sælge skrammel, understreger han.

Med et årsresultat på knap 2,9 millioner kroner efter skat i sidste regnskabsår, ser det da også ud til, at kunderne har lyst til at købe de ting, som ByFlou sælger.