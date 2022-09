Fra 17 til 100 ansatte: Nu flytter succes-virksomhed

HADSUND/HOBRO:Der er fart på vækst-virksomheden PowerCon A/S i Hadsund. Nu kan rammerne på Textilvænget ikke længere rumme produktionen.

Derfor tager PowerCon snart første spadestik til et helt nyt domicil mellem Jyllandsvej og Mariagervej i Hobro.

PowerCon A/S udvikler og producerer landstrømsanlæg, så krydstogts- og container skibe i verdens havne kan tilsluttes landstrøm, lukke maskinrummet ned og dermed reducere CO2-udslip og støjgener i havnemiljøet.

PowerCon A/S flytter fra Hadsund til Hobro og får adresse mellem Jyllandsvej og Mariagervej i Hobro. Skitse: PowerCon A/S

For fem år siden havde virksomheden 17 ansatte. Inden året er omme, forventer man at være oppe på 100 medarbejdere. Den nye adresse i Hobro giver mulighed for yderligre ekspansion.

- Og det kan snart blive nødvendigt, hvis væksten fortsætter som hidtil, skriver PowerCon i en pressemeddelelse.

Det fremgår også, at Hobro er valgt som ny hjemby, fordi den ligger tæt på den nuværende adresse i Hadsund, men tættere på motorvejen, så infrastrukturen for nuværende og nye medarbejdere er så god som mulig.

Skitse over PowerCons nye domicil i Hobro. Skitse: PowerCon A/S

Det nye domicil skal bygges af Hobro-virksomheden DS Flexhal, som desuden bliver en af de nærmeste naboer.

Byggeriet har fokus på bæredygtige løsninger. Der bliver bl.a. etableret ladestandere til elbiler, og opvarmningen vil være fra luft til vand varmepumpe.

Hovedsædet er projekteret med store lyse lokaler, der samler den administrative del af PowerCon A/S med produktionen via et stort atrium, som ligeledes kommer til at fungerer som indgangsparti.

Det nye domicil forventes at stå færdigt i sommeren 2023. PowerCon A/S vil fortsat have afdelinger i Hinnerup og Aulum.

Foruden landstrømsanlæg har Powercon specialiseret sig i at udvikle og levere testudstyr til vindmølleindustrien.