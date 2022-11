Fra en til fire taxaer på 18 måneder: Taxavognmand har fart på

THISTED: El-taxaer er ikke længere et sjældent syn. Faktisk kører der 1.000 af slagsen rundt på de på danske veje. Indtil for nylig har el-taxaerne mest været at finde i de store byer, men det er på vej til at ændre sig flere steder.

For eksempel hos taxavognmænd Benny Hjorth i Thisted.

I løbet af de seneste 18 måneder er det gået stærkt for Benny Hjorth. Under Coronakrisen bestod hans vognmandsforretning af en enkelt diesel-taxa, og kunderne var så få, at arbejdet som vognmand var reduceret til et halvtidsjob.

I dag har han fire vogne på gaden og beskæftiger syv chauffører.

- Jeg har kunnet udvide min forretning her i Thisted, blandt andet fordi flere af mine kollegaer drosler ned på grund af alder, forklarer vognmanden.

Vognmandens nyeste taxa kører 100% på strøm og er byens første el-taxa. Benny Hjorth har bestemt ikke fortrudt, at han er gået forrest på dette område blandt byens øvrige otte taxavognmænd:

- At skifte til el er som at åbne en ny, spændende bog. Det er lidt som at køre limousine. Der er ingen vibrationer, hvilket kunderne også positivt bemærker. Det kan måske lyde lidt mærkeligt, når man tilbringer en stor del af sin dag i en taxa, men at køre el-bil er vanedannende, og jeg føler det mindre stressende end at køre på diesel, påpeger han.

Man kan næsten ikke sige el-bil, uden at talen falder på muligheden for at nemt og hurtigt at kunne oplade.

Det gælder måske i særlig grad for en el-taxa, der kører mange hundrede kilometer hver dag. Derfor er vognmanden meget tilfreds med, at der i Thisted snart bliver god mulighed for at lynlade:

- Det er en væsentlig faktor for at kunne omstille til el, at jeg snart får muligheden for at lynlade. Den 1. december får byen hele seks lynladere, så timingen er god. Jeg tøver derfor ikke, og har allerede bestilt min el-taxa nummer to, der leveres til sommer, slår han fast.

Benny Hjort har kørt taxa i 16 år. I de første tre år som chauffør og siden som selvstændig taxavognmand.