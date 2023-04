Fra en til seks medarbejdere på et år: Brandvarm virksomhed i vild vækst

THISTED: Ifølge Bygningsreglementet er det i dag obligatorisk at benytte en certificeret brandrådgiver og en statiker i en række byggesager. Det giver travlhed hos Thy Brandrådgivning & Statik, som på blot et års tid er vokset fra en enkeltmandsvirksomhed til nu at have seks medarbejdere tilknyttet kontorer i Thisted, København og snart også i Vejle.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

Med ansættelsen af Jacob Binzer Østerby som administrationschef får virksomhedens grundlægger Mogens Berg Frederiksen frigivet mere tid til komplekse opgaver med brandrådgivning for en stadigt voksende kundekreds.

Jacob Binzer Østerby skal blandt andet varetage opgaver inden for økonomi, planlægning, markedsføring og kunderelationer. Han er 45 år og bosiddende i Thisted med sin familie. Gennem tidligere stillinger har han stor erfaring med lignende opgaver i vækstorienterede virksomheder.

Pr. 1. april begynder også brandrådgiver Thomas Brodersen. Han er 51 år og uddannet bygningskonstruktør og brandmand. I 10 år var han beredskabsinspektør i Thisted og kommer således med omfattende viden om indsatstaktiske forhold.

Derudover har han stor erfaring med sparring af blandt andre bygningsmyndigheder, rådgivere, entreprenører og bygherrer.

Åbner afdeling i Vejle

- Ansættelsen af en administrationschef sker i erkendelse af, at vi har rigtig travlt, og vores vækstrejse stopper næppe her, fortæller stifter og indehaver Mogens Berg Frederiksen og tilføjer:

- I dag har vi kontorer i Thisted og København. Til sommer åbner vi også et kontor i Vejle, hvor Thomas Brodersen får base. Så er vi strategisk godt placeret i landet, og trekantsområdet er et spændende område, hvor aktiviteten er høj.

Mogens Berg Frederiksen fortæller, at man allerede nu søger yderligere medarbejdere, herunder en ingeniør og flere brandrådgivere til både Thisted og Vejle.