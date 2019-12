Fra fars garage til Royal Bank of Scotland: - Forretningen har udviklet sig helt sindssygt

AALBORG:Det hele startede med, at Nicolai Adamsen syntes det kunne være sjovt at lave et spisebord.

Med en sund "hvor svært kan det være" -attitude satte han gang i projektet i sin fars garage, og det gik, sagt på nordjysk, egentlig meget godt. Det blev starten på den møbelvirksomhed som hedder Mani Pine, og som Nicolai Adamsen nu driver med barndomskammeraten Jonas Dam. De har stor succes med deres forretningskoncept, hvor kunden selv har mulighed for at skræddersy sine møbler.

- Forretningen har jo udviklet sig helt sindssýgt, hvis man bare går to år tilbage. Det er jo ikke kun spiseborde i dag, det er meget mere end det. Det er alt, hvad du kan tænke af interiør og møblement til hjemmet, men det er ligeså meget interiør og møblement til erhverv, f.eks. hoteller, caféer, og restauranter. Så det er gået fra, at vi kan lave spiseborde til, at vi kan lave komplette løsninger til både private og erhverv. Vi kan møblere et helt hus eller en hel virksomhed, hvis vi skal det, så det er stort, lyder det fra Jonas Dam i "Sæt i værk".

The Royal Bank of Scotland er et godt eksempel på, hvor store kunder Mani Pine efterhånden tiltrækker. Det er nordjyderne, der har møbleret bankens hovedkvarter i London.

- Da vi fik ordren kiggede på hinanden og sagde, hvordan gør vi lige det. De havde set vores showroom i Valby, og synes det var helt unikt, og de mente, at vi kunne hjælpe med at skræddersy en masse produkter til den her afdeling i London. Det var 20-30 forskellige mødeborde, stole, sofaborde og reoler. Da vi fik den ordre, skulle vi lige synke en ekstra gang og bare det, at det hedder The Royal Bank of Scotland gjorde, at man fik lidt angst, men det gik, fortæller Nicolai Adamsen i podcasten.

