Fræk overskrift fik arbejdsgiver på andre tanker: Da han mødte Anna, ansatte han hende

Det er mange år siden, Michael Abildgaard Hansen sidst har ansat en kvindelig tømrerlærling. Men efter en samtale med Anna Sternkopf, var han klar til at tilbyde hende en plads med det samme. - Vi synes bare, der var et eller andet over hende. Hun var så sandfærdig omkring sig selv. Det kunne vi ikke stå for, siger han. Foto: Torben Hansen