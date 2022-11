Freddys populære opfindelse gjorde ham til mangemillionær – nu taber han for første gang penge

AALBORG:Den nordjyske opfinder og civilingeniør Freddy Sørensen er blevet en holden mand på at opfinde og sælge en lille sort boks, der i dag sidder i hundredtusindvis af danskeres biler.

Men opfindelsen er blevet så stor en succes, at det nærmest har givet bagslag. Nu må Freddy Sørensen, der står bag trafikalarmen Saphe, indkassere sit første underskud.

Det viser et nyt regnskab.

Allerede sidste år tog Freddy Sørensen konsekvensen af flere år med faldende indtjening og skiftede kurs. Nu skulle Saphe – der tidligere var gratis at bruge – være abonnementsbaseret.

Det vil sige, at man med de nye Saphe-alarmer skal betale 25 kroner om måneden, hvis man vil advares om fartkontrol og ulykker.

Den manøvre, kombineret med stigende omkostninger til blandt andet komponenter og fragt, betød, at Saphe i det seneste regnskabsår, som sluttede med udgangen af juni, kom ud med et underskud på 2,1 millioner kroner.

Det første tab i selskabets syv år lange levetid – men ikke et chokerende af slagsen.

- Det er i overensstemmelse med strategien, at der opleves en betydelig indtjeningsnedgang, skriver ledelsen i regnskabet, som netop er offentliggjort.

Da salget gik amok

Freddy Sørensen fik idéen til sin trafikalarm i begyndelsen af 2015. Kort tid efter sendte han sit produkt på markedet, og i dag har over 800.000 danskere købt den aalborgensiske opfinders trafikalarm, der bl.a. advarer om fartkontroller.

At salget af trafikalarmen på et tidspunkt gik amok, vidner Saphes regnskaber om. På seks år tjente Aalborg-virksomheden 65 millioner kroner, indtil at den altså nu har måttet indkassere sit første milliontab.

Det er dog ikke ensbetydende med, at satsningen med at gøre Saphe til et abonnementsprodukt er slået fejl. For nyligt kunne Freddy Sørensen fortælle, at abonnementstjenesten Saphe Premium med mindre end ét år på bagen har skaffet over 50.000 abonnenter.

- Selvfølgelig er der nogen, som brokker sig, og selvfølgelig kan jeg godt forstå, at nogle folk hellere vil have alarmen uden abonnement. Men det kan vi bare ikke drive en forretning på, sagde Freddy Sørensen.

Udgifterne eksploderet

Den nordjyske opfinder kunne kort sagt ikke blive ved med at leve af at sælge et produkt, der holder i syv år, når man kun får en beskeden engangsindtægt, og der er 30 ansatte på lønningslisten.

De flere hundredtusinde Saphe-alarmer, som er i omløb, betyder, at udgifterne til service og vedligehold er eksploderet.

Derfor har Freddy Sørensen måttet erkende, at han nærmere sælger en service end et produkt.

Hele værdien i Saphe er nemlig ikke selve produktet, men derimod brugerne, som via deres Saphe-enheder melder ind om fartkontroller, trafikalarmer og ulykker.

I praksis er det ikke alle Saphe-produkter, som kræver Saphe Premium. Har kunderne et produkt af ældre dato, bliver de tilbudt at opgradere, mens ejere af Saphes to nyeste skud på stammen, Saphe Drive Pro og Saphe Drive Mini, er nødt til at abonnere på premium-løsningen, for at enheden kan anvendes.

Udover Danmark er Saphe i gang med at udvide til flere lande, heriblandt Tyskland og den sydlige del af Europa.