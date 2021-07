Frem med den kraftige line: Danmark har fået en tun-kvote

SKAGEN:Så kan du godt gå i gang med at spole noget svær line på hjulet og tanke båden: Danmark får lov til at fange fem tons tun i danske farvande - og den kvote bliver udbudt til erfarne lystfiskere.

Det oplyser Rasmus Prehn, der er minister for fødevarer, landbrug og fiskeri i et opslag på Facebook.

Kvoten på fem ton tun er kommet til verden ved en bytte-bytte købmand, hvor Danmark har byttet 35 tons makrel vest for de Britiske øer med den nævnte kvote på fem tons tun.

Fem tons tun lyder på sin vis mere end det, i hvert fald når man i stedet ser på antallet af fisk, der kan fanges for tun er ikke nogen lille ting, tværtimod. De fisk, der efterhånden har opformeret en bestand nord for Skagen, er af arten blåfinnet tun, der er særdeles eftertragtet til sushi, og fiskene kan veje op mod 400 kilo.

Så fem tons tun kan omsættes til 15-20 fisk, lystfiskere kan søge om tilladelse til at fange. Derfor skal man nok ikke være hverken fremtidsforsker eller spåkone for at forudse, at der kommer flere ansøgninger ind, end er er tun til, og i det tilfælde bliver der trukket lod.

En del af formålet med at erhverve en dansk tun-kvote er forskning, skriver Rasmus Prehn.

- Vi skal først og fremmest fiske dem for at blive klogere på bestanden, bestandens tilstand i de danske farvande, og hvordan fiskeriet kan foregå fornuftigt og under kontrollerede forhold i fremtiden.

- Derfor bliver det muligt for DTU Aqua at tage prøver fra alle tunene.

- På sigt kan det gavne danske fiskere, hvis sundt tunfiskeri i Danmark igen kan blomstre op. Men i første omgang er det primært til gavn for videnskaben. Nu skal bekendtgørelsen i høring, og så håber jeg, at der kan fiskes i september, skriver ministeren.

De seneste år har der i august været drevet et forsøgsfiskeri efter netop blåfinnet tun nord for Skagen, men det har ikke været for at tage fiskene med hjem; de fangede fisk er blevet undersøgt og er blevet mærket og har fået sat en gps med radiosender på, så man har kunne finde dem igen for at aflæse, hvor de har svømmet rundt.

Bekendtgørelsen om tunfiskeriet skal nu udfærdiges og i høring, så de nærmere vilkår for at kunne søge om lov til at fange en tunfisk er ikke kendte endnu. Men under forsøgsfiskeriet sidste år stillede DTU Aqua disse krav til båd og besætning:

Båden:

Skal være udstyret med AIS (både modtager og sender)

God VHS radio

Diverse livredningsudstyr

Besætning:

Skal have erfaring med big game fiskeri, fangst af tun over 200 kilo en fordel

Alle fiskere skal have gyldigt fisketegn

Man skal som minimum være 3 mand i båden

Grej:

Der skal anvendes minimum 80 lbs hjul, 130 lbs line og 180 lbs forfang

Der må kun anvendes cirkelkroge

Gaffen skal være kraftig nok til at håndtere en meget stor tun -nærmere specifikationer kommer senere